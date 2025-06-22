Перепланування квартири — помилки, що коштують дорого, та як їх уникнути

Ремонт у квартирі. Фото: Freepik

Перепланування квартири — це не лише спосіб оновити простір, а й шанс зробити оселю зручнішою, функціональнішою та сучаснішою. Однак без належної підготовки цей процес може обернутися фінансовими втратами, юридичними проблемами та незручностями.

Перепланування часто асоціюється з великими змінами в житті: народженням дитини, переходом на віддалену роботу чи просто бажанням освіжити інтер’єр. Але перш ніж братися за ремонт, важливо зрозуміти, що саме вас не влаштовує в поточному плануванні, наголошують експерти порталу blago. Наприклад, чи бракує вам місця для зберігання речей, чи потрібна окрема робоча зона, а може, ви хочете об’єднати кухню з вітальнею для більшої відкритості простору?

Реклама

Читайте також:

Фахівці радять скласти список потреб і пріоритетів та подумати, як зміни вплинуть на ваш комфорт і спосіб життя. Наприклад, створення дитячої кімнати в маленькій квартирі може зробити простір тісним, якщо не врахувати розміри меблів.

Як грамотно підготуватися до змін: поради на старті

Почніть з аналізу

Перед тим як щось ламати чи зводити, уважно проаналізуйте поточне планування. Ідеально — мати під рукою технічний паспорт квартири. За його допомогою можна візуалізувати зміни: промалювати їх на папері або скористатися спеціальними програмами для 3D-планування. Оптимально – звернутися до архітектора або інженера, які виявлять приховані ризики.

Складіть чіткий план

Сформулюйте, чого саме ви хочете: створити гардеробну, поділити велику кімнату на дві, поєднати кухню з вітальнею тощо. Уникайте самовільного втручання у несучі стіни, інженерні мережі чи вентиляційні шахти. Порушення цих норм не лише небезпечне — воно може мати юридичні наслідки.

Документи: що потрібно, аби діяти законно

Технічний паспорт — головний орієнтир. У ньому фіксується фактичне планування квартири. У разі перепланування вам доведеться узаконити зміни. Це передбачає:

створення проєкту;

погодження з відповідними інстанціями (залежно від обсягу робіт);

внесення змін до технічної документації.

Якщо зміни незначні й не стосуються несучих конструкцій — наприклад, демонтаж некапітальної перегородки — достатньо повідомити про них БТІ та оновити техпаспорт.

Скільки коштує перепланування: на чому не варто економити

Отримання дозволу на перепланування — безкоштовне. Але:

проєкт перепланування обійдеться в середньому від 3 000 до 10 000 грн;

консультації спеціалістів (архітектор, інженер) — ще 1 500-5 000 грн;

послуги з внесення змін до документації — від 2 000 грн.

Ризиковано виконувати все самостійно: помилка в технічному плані може призвести до відмови у реєстрації змін або штрафів, зазначають експерти.

Найчастіші помилки, які коштують дорого

Неврахування типу стін та майбутнього навантаження. Ставите легку перегородку — плануйте на неї лише дзеркало чи декор. Хочете повісити телевізор? Тоді це має бути міцна конструкція (цегла, блоки). Ігнорування електромережі. Нові перегородки часто "ріжуть" наявну схему вимикачів і розеток. В результаті — подовжувачі, незручність та перевантаження мережі. Завчасно продумайте нове розташування точок підключення. Невдало поділена кімната. Бажання створити дитячу або робочий кабінет у маленькій кімнаті нерідко призводить до тісного, непропорційного простору. Такі перепланування не додають комфорту, а лише зменшують функціональність. Неправильне розташування дверей і вікон. Вікна і двері впливають на вентиляцію та освітлення. Якщо неправильно перенести дверний проріз чи віконний блок — отримаєте темну або задуху кімнату.

Що можна зробити без дозвільних процедур: прості рішення

Меблеве зонування. Книжкові полиці, дивани, перегородки з рослинами — простий спосіб створити окремі зони. Скляні перегородки. Не змінюють планування, але дозволяють поділити кімнату. Особливо актуально для студій. Арки замість дверей. Забирають дверний проріз і додають простору. Ефект – відкритіше та світліше приміщення. Барні стійки. Чудово розділяють кухню і кімнату без зміни документації. Ніші та комори. Можна переобладнати у гардероб або робочий кабінет. Мінімальні зміни — максимум користі.

Що станеться, якщо зробити перепланування без дозволу

Проблеми з реєстрацією. Неможливо продати або подарувати квартиру до узаконення змін. Штрафи. Їх сума залежить від виду порушення — може сягати десятків тисяч гривень. Зобов’язання повернути все назад. У найгіршому випадку — демонтаж і відновлення початкового стану за власний кошт. Ризик для життя. Втручання в несучі конструкції чи інженерні мережі — це не лише протизаконно, а й потенційно смертельно небезпечно.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році ремонт квартири в Україні став значно дорожчим, перетворившись на серйозне фінансове випробування. За останні чотири роки ціни на будівельні роботи та матеріали зросли щонайменше вдвічі у доларовому еквіваленті. Цей стрибок цін пояснюється дефіцитом робочої сили, підвищеним попитом та загальними економічними потрясіннями, змушуючи багатьох погоджуватися на шокуючі розцінки.

Також ми розповідали, що навіть найтерплячішому сусідові може зіпсувати настрій гучний ремонт за стіною. Однак, не всім відомо, що в Україні діють чіткі законодавчі обмеження щодо часу проведення ремонтних робіт у квартирах. Законом визначено конкретні години та дні, коли такі роботи заборонені.