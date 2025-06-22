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Главная Недвижимость Ремонт в квартире — как не потерять тысячи из-за перепланировки

Ремонт в квартире — как не потерять тысячи из-за перепланировки

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Дата публикации 22 июня 2025 20:08
Перепланировка квартиры — ошибки, которые стоят дорого, и как их избежать
Ремонт в квартире. Фото: Freepik
Ключові моменти Как грамотно подготовиться к переменам: советы на старте Документы: что нужно, чтобы действовать законно Сколько стоит перепланировка: на чем не стоит экономить Самые частые ошибки, которые стоят дорого Что можно сделать без разрешительных процедур: простые решения Что произойдет, если сделать перепланировку без разрешения Что еще стоит знать украинцам

Перепланировка квартиры — это не только способ обновить пространство, но и шанс сделать дом более удобным, функциональным и современным. Однако без надлежащей подготовки этот процесс может обернуться финансовыми потерями, юридическими проблемами и неудобствами.

Перепланировка часто ассоциируется с большими изменениями в жизни: рождением ребенка, переходом на удаленную работу или просто желанием освежить интерьер. Но прежде чем браться за ремонт, важно понять, что именно вас не устраивает в текущей планировке, отмечают эксперты портала blago. Например, не хватает вам места для хранения вещей, нужна ли отдельная рабочая зона, а может, вы хотите объединить кухню с гостиной для большей открытости пространства?

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Специалисты советуют составить список потребностей и приоритетов и подумать, как изменения повлияют на ваш комфорт и образ жизни. Например, создание детской комнаты в маленькой квартире может сделать пространство тесным, если не учесть размеры мебели.

Как грамотно подготовиться к переменам: советы на старте

Начните с анализа

Перед тем как что-то ломать или возводить, внимательно проанализируйте текущую планировку. Идеально — иметь под рукой технический паспорт квартиры. С его помощью можно визуализировать изменения: прорисовать их на бумаге или воспользоваться специальными программами для 3D-планирования. Оптимально — обратиться к архитектору или инженеру, которые выявят скрытые риски.

Составьте четкий план

Сформулируйте, чего именно вы хотите: создать гардеробную, разделить большую комнату на две, совместить кухню с гостиной и т.д. Избегайте самовольного вмешательства в несущие стены, инженерные сети или вентиляционные шахты. Нарушение этих норм не только опасно — оно может иметь юридические последствия.

Документы: что нужно, чтобы действовать законно

Технический паспорт — главный ориентир. В нем фиксируется фактическая планировка квартиры. В случае перепланировки вам придется узаконить изменения. Это предполагает:

  • создание проекта;
  • согласование с соответствующими инстанциями (в зависимости от объема работ);
  • внесение изменений в техническую документацию.

Если изменения незначительны и не касаются несущих конструкций — например, демонтаж некапитальной перегородки — достаточно сообщить о них БТИ и обновить техпаспорт.

Сколько стоит перепланировка: на чем не стоит экономить

Получение разрешения на перепланировку — бесплатное. Но:

  • проект перепланировки обойдется в среднем от 3 000 до 10 000 грн;
  • консультации специалистов (архитектор, инженер) — еще 1 500-5 000 грн;
  • услуги по внесению изменений в документацию — от 2 000 грн.

Рискованно выполнять все самостоятельно: ошибка в техническом плане может привести к отказу в регистрации изменений или штрафов, отмечают эксперты.

Самые частые ошибки, которые стоят дорого

  1. Неучет типа стен и будущей нагрузки. Ставите легкую перегородку — планируйте на нее только зеркало или декор. Хотите повесить телевизор? Тогда это должна быть прочная конструкция (кирпич, блоки).
  2. Игнорирование электросети. Новые перегородки часто "режут" имеющуюся схему выключателей и розеток. В результате — удлинители, неудобство и перегрузка сети. Заблаговременно продумайте новое расположение точек подключения.
  3. Неудачно поделенная комната. Желание создать детскую или рабочий кабинет в маленькой комнате нередко приводит к тесному, непропорциональному пространству. Такие перепланировки не добавляют комфорта, а лишь уменьшают функциональность.
  4. Неправильное расположение дверей и окон. Окна и двери влияют на вентиляцию и освещение. Если неправильно перенести дверной проем или оконный блок — получите темную или душную комнату.

Что можно сделать без разрешительных процедур: простые решения

  1. Мебельное зонирование. Книжные полки, диваны, перегородки с растениями - простой способ создать отдельные зоны.
  2. Стеклянные перегородки. Не меняют планировку, но позволяют поделить комнату. Особенно актуально для студий.
  3. Арки вместо дверей. Забирают дверной проем и добавляют пространства. Эффект — более открытое и светлое помещение.
  4. Барные стойки. Прекрасно разделяют кухню и комнату без изменения документации.
  5. Ниши и кладовые. Можно переоборудовать в гардероб или рабочий кабинет. Минимальные изменения — максимум пользы.

Что произойдет, если сделать перепланировку без разрешения

  1. Проблемы с регистрацией. Невозможно продать или подарить квартиру до узаконивания изменений.
  2. Штрафы. Их сумма зависит от вида нарушения — может достигать десятков тысяч гривен.
  3. Обязательства вернуть все обратно. В худшем случае — демонтаж и восстановление первоначального состояния за свой счет.
  4. Риск для жизни. Вмешательство в несущие конструкции или инженерные сети — это не только противозаконно, но и потенциально смертельно опасно.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году ремонт квартиры в Украине стал значительно дороже, превратившись в серьезное финансовое испытание. За последние четыре года цены на строительные работы и материалы выросли минимум вдвое в долларовом эквиваленте. Этот скачок цен объясняется дефицитом рабочей силы, повышенным спросом и общими экономическими потрясениями, заставляя многих соглашаться на шокирующие расценки.

Также мы рассказывали, что даже самому терпеливому соседу может испортить настроение громкий ремонт за стеной. Однако, не всем известно, что в Украине действуют четкие законодательные ограничения по времени проведения ремонтных работ в квартирах. Законом определены конкретные часы и дни, когда такие работы запрещены.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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