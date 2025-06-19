Ремонт квартир у 2025 році подорожчав удвічі — причини, ціни, тенденції

Ремонт у квартирі. Фото: Freepik

Ремонт квартири в Україні у 2025 році перетворився на справжнє випробування для гаманця. За останні чотири роки ціни на будівельні роботи та матеріали зросли щонайменше вдвічі, якщо рахувати в доларовому еквіваленті. Причини — дефіцит робочої сили, зростання попиту та економічні потрясіння. Люди, які планують оновити житло, стикаються із шокуючими розцінками, але часто не мають вибору, окрім як погоджуватися.

Одна з ключових причин зростання цін — брак кваліфікованих працівників. Мобілізація військовозобов’язаних суттєво скоротила кількість будівельників, пише "ЕП". Як розповідає власник компанії, що координує бригади будівельників, ринок змінився кардинально.

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"Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов’язково потрібно робити ремонт, усе одно на них погодиться", — каже підприємець.

За даними Конфедерації будівельників України, галузь переживає колосальний дефіцит робочої сили.

"Усіх будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити", — коментує власник компанії, що керує бригадами тинькарів, плиточників і сантехніків.

Через нестачу рук компанії змушені підвищувати зарплати, щоб утримати працівників, а це автоматично відображається на вартості послуг.

Наприклад, якщо у 2021 році капітальний ремонт старої квартири до стану "білі стіни" коштував 150-200 дол. за кв. м, то нині розцінки сягають 300-400 дол. за кв. м. Ремонт "під ключ" у новобудові з матеріалами та роботою стартує від 800 дол. за кв. м — це співставно з вартістю самого житла в деяких регіонах.

Чому квартири з готовим ремонтом стали трендом

Паралельно з подорожчанням ремонтів зростає попит на квартири з готовим оздобленням. За словами керівниці сектору з розвитку продажів "OLX нерухомість" Оксани Остапчук, покупці дедалі частіше обирають вторинний ринок, де можна знайти житло з ремонтом.

"Попит росте, варіанти з ремонтами поруч з метро на ринку надовго не затримуються. Пропозиції із завищеною ціною, у поганому стані, з незручними плануваннями та локаціями зазвичай продаються довше", — зазначає вона.

Однак очікування покупців часто не збігаються з реальністю.

"Люди хочуть придбати за 100 тисяч доларів квартиру в ближньому центрі з готовим ремонтом без вкладень і біля метро. Це складне завдання", — додає Остапчук.

Через це багато хто змушений або вкладати значні кошти в ремонт, або шукати компромісні варіанти на околицях.

Забудовники йдуть назустріч, але є нюанси

Щоб задовольнити попит, дедалі більше забудовників пропонують квартири з готовим ремонтом. Однак якість таких робіт часто викликає нарікання. Покупці скаржаться на дешеві матеріали, недбале виконання та швидке зношення оздоблення.

"Забудовники економлять на всьому, щоб запропонувати нижчу ціну. У результаті через рік-два власники змушені переробляти ремонт", — розповідає один із клієнтів, який придбав квартиру в новобудові.

Це змушує людей звертатися до приватних бригад, які, попри високі ціни, гарантують кращу якість. Проте через завантаженість таких бригад терміни виконання робіт розтягуються на місяці.

"Календар у нас розписаний на місяці вперед", — підтверджує власник будівельної компанії.

Що чекає на ринок ремонтів

У найближчі місяці зниження вартості ремонту не прогнозується. Навпаки — на тлі постійної мобілізації, високого попиту на житло з оздобленням та зростання цін на будівельні матеріали — ціни можуть ще зрости. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, які активно купують житло у центральних і західних регіонах.

На думку експертів, оптимальним рішенням для тих, хто шукає житло, стане купівля квартири з готовим якісним ремонтом. Це дозволяє зекономити час, нерви й уникнути непередбачуваних витрат. А для забудовників і ремонтних компаній це шанс зміцнити довіру та репутацію, пропонуючи дійсно гідну якість.

Як повідомлялось, сьогодні в Україні перепланування житла є не лише популярним запитом, але й нагальною потребою для багатьох власників. Люди прагнуть максимально адаптувати простір під свої потреби, чи то шляхом об'єднання кімнат, розширення кухні, чи зміни конфігурації санвузлів. Однак важливо пам'ятати, що навіть незначні зміни можуть бути розцінені як порушення будівельних норм, що загрожує чималими штрафами.

Також ми розповідали, що гучні звуки ремонту, які долинають від сусідів, можуть зіпсувати настрій будь-кому. Важливо пам'ятати, що українське законодавство чітко визначає, в які години та дні тижня проведення галасливих ремонтних робіт у квартирах заборонено.