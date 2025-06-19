Ремонт квартир в 2025 году подорожал вдвое — причины, цены, тенденции

Ремонт в квартире. Фото: Freepik

Ремонт квартиры в Украине в 2025 году превратился в настоящее испытание для кошелька. За последние четыре года цены на строительные работы и материалы выросли минимум вдвое, если считать в долларовом эквиваленте. Причины — дефицит рабочей силы, рост спроса и экономические потрясения. Люди, которые планируют обновить жилье, сталкиваются с шокирующими расценками, но часто не имеют выбора, кроме как соглашаться.

Одна из ключевых причин роста цен - нехватка квалифицированных работников. Мобилизация военнообязанных существенно сократила количество строителей, пишет "ЭП". Как рассказывает владелец компании, координирующей бригады строителей, рынок изменился кардинально.

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"Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится", — говорит предприниматель.

По данным Конфедерации строителей Украины, отрасль переживает колоссальный дефицит рабочей силы.

"Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать", — комментирует владелец компании, управляющей бригадами штукатуров, плиточников и сантехников.

Из-за нехватки рук компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать работников, а это автоматически отражается на стоимости услуг.

Например, если в 2021 году капитальный ремонт старой квартиры до состояния "белые стены" стоил 150-200 долл. за кв. м, то сейчас расценки достигают 300-400 долл. за кв. м. Ремонт "под ключ" в новостройке с материалами и работой стартует от 800 долл. за кв. м — это сопоставимо со стоимостью самого жилья в некоторых регионах.

Почему квартиры с готовым ремонтом стали трендом

Параллельно с подорожанием ремонтов растет спрос на квартиры с готовой отделкой. По словам руководительницы сектора по развитию продаж "OLX недвижимость" Оксаны Остапчук, покупатели все чаще выбирают вторичный рынок, где можно найти жилье с ремонтом.

"Спрос растет, варианты с ремонтами рядом с метро на рынке надолго не задерживаются. Предложения с завышенной ценой, в плохом состоянии, с неудобными планировками и локациями обычно продаются дольше", — отмечает она.

Однако ожидания покупателей часто не совпадают с реальностью.

"Люди хотят приобрести за 100 тысяч долларов квартиру в ближнем центре с готовым ремонтом без вложений и возле метро. Это сложная задача", — добавляет Остапчук.

Из-за этого многие вынуждены либо вкладывать значительные средства в ремонт, либо искать компромиссные варианты на окраинах.

Застройщики идут навстречу, но есть нюансы

Чтобы удовлетворить спрос, все больше застройщиков предлагают квартиры с готовым ремонтом. Однако качество таких работ часто вызывает нарекания. Покупатели жалуются на дешевые материалы, небрежное исполнение и быстрый износ отделки.

"Застройщики экономят на всем, чтобы предложить более низкую цену. В результате через год-два владельцы вынуждены переделывать ремонт", — рассказывает один из клиентов, который приобрел квартиру в новостройке.

Это заставляет людей обращаться к частным бригадам, которые, несмотря на высокие цены, гарантируют лучшее качество. Однако из-за загруженности таких бригад сроки выполнения работ растягиваются на месяцы.

"Календарь у нас расписан на месяцы вперед", — подтверждает владелец строительной компании.

Что ждет рынок ремонтов

В ближайшие месяцы снижения стоимости ремонта не прогнозируется. Наоборот — на фоне постоянной мобилизации, высокого спроса на жилье с отделкой и роста цен на строительные материалы — цены могут еще вырасти. Особенно это касается внутренне перемещенных лиц, которые активно покупают жилье в центральных и западных регионах.

По мнению экспертов, оптимальным решением для тех, кто ищет жилье, станет покупка квартиры с готовым качественным ремонтом. Это позволяет сэкономить время, нервы и избежать непредвиденных расходов. А для застройщиков и ремонтных компаний — это шанс укрепить доверие и репутацию, предлагая действительно достойное качество.

Как сообщалось, сегодня в Украине перепланировка жилья является не только популярным запросом, но и насущной необходимостью для многих владельцев. Люди стремятся максимально адаптировать пространство под свои нужды, будь то путем объединения комнат, расширения кухни, или изменения конфигурации санузлов. Однако важно помнить, что даже незначительные изменения могут быть расценены как нарушение строительных норм, что грозит немалыми штрафами.

Также мы рассказывали, что громкие звуки ремонта, доносящиеся от соседей, могут испортить настроение любому. Важно помнить, что украинское законодательство четко определяет, в какие часы и дни недели проведение шумных ремонтных работ в квартирах запрещено.