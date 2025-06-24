Какие стены в квартире можно сносить без разрешения — полный гид

Мужчины монтируют стену. Фото: Freepik

Перепланировка квартиры — это шанс создать комфортное и функциональное пространство, которое соответствует вашим потребностям. Однако демонтаж стен — ответственный шаг, ведь ошибка может стоить не только денег, но и безопасности всего дома.

Особенно популярным изменение конфигурации стен в квартире стало в хрущевках и панельных многоэтажках, где каждый сантиметр имеет значение, отмечают в экспертном бюро "Нерухомі".

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Все строительные работы в жилье делятся на три категории:

Перепланировка — это перенос или демонтаж ненесущих перегородок, изменение внутреннего пространства без вмешательства в опорные конструкции и общедомовые системы. Переоборудование — замена сантехники, перенос кухни в пределах ее зоны, обустройство ванны или душевой, монтаж вентиляции и т.д. Реконструкция — масштабные изменения, затрагивающие несущие конструкции, наружные стены, крыши, перекрытия.

Знание разницы между этими работами — первый шаг к безопасной перепланировке, отмечают специалисты.

Какие стены можно сносить без разрешения

Украинское законодательство позволяет выполнять ряд работ без подачи документов на согласование. Согласно постановлению КМУ №406 от 2017 года, вы можете без согласований:

демонтировать внутренние перегородки, которые не являются несущими;

переносить или монтировать новые ненесущие перегородки;

объединять санузел и ванную, если не нарушается вентиляционная система;

совмещать кухню с комнатой, но только при условии отсутствия газового оборудования;

изменять расположение сантехники в пределах ванной или кухни;

устраивать или закладывать внутренние дверные проемы;

совмещать жилую комнату с лоджией или балконом, если сохраняется подоконный блок и не меняется система отопления.

Эти действия не требуют разрешений, но после завершения работ все изменения нужно внести в техническую документацию.

В каких случаях разрешение необходимо

Если ваши планы касаются серьезного вмешательства в структуру здания или системы, без согласования не обойтись. В частности, согласование требуется, если:

Вы планируете снести или частично демонтировать несущую стену. Работы затрагивают инженерные системы общего пользования: вентиляцию, отопление, водоснабжение. Перепланировка предполагает выход за пределы квартиры: балконы, технические помещения, чердаки. Планируется перенос "мокрых зон" (кухни, санузла) в другие части квартиры.

В таких случаях необходимо:

заказать технические условия;

разработать проект реконструкции;

получить разрешение от органов ГАСИ.

После завершения работ нужно повторно ввести квартиру в эксплуатацию и получить новый техпаспорт.

Какие стены нельзя трогать вообще

Есть ряд категорических ограничений, которые распространяются на все квартиры — независимо от типа дома или количества этажей:

Запрещено сносить несущие стены полностью. Они держат на себе нагрузку дома, и даже частичный демонтаж без усиления — прямой путь к аварийной ситуации. Невозможно совместить кухню с комнатой, если в помещении есть газовая плита или колонка. Мокрые зоны нельзя переносить так, чтобы они оказались над или под жилыми комнатами соседей. Не разрешается вмешиваться в общедомовые системы, например, самовольно отключать квартиру от централизованного отопления. Нельзя демонтировать внешние стены или балконы, которые имеют ограждающую функцию.

Даже если у вас есть ресурс и желание изменить что-то кардинально — забудьте об этих опциях: разрешение на них не дадут, указывают специалисты.

Чем грозит самовольная перепланировка

На первый взгляд, кажется, что снести одну стену в квартире — мелочь. Но любое вмешательство без документального сопровождения может иметь серьезные последствия:

проблемы с регистрацией имущественных прав. Несоответствие технического паспорта — основание для отказа в нотариальном оформлении сделок;

штрафы и обязательства восстановить прежнее состояние;

судебные споры с соседями или ОСМД, особенно если перепланировка повлияла на шумоизоляцию, отопление или вентиляцию.

На что обратить внимание перед началом

Перед тем как начинать ремонтные работы, специалисты советуют обратиться к техническому инвентаризатору, чтобы точно определить, какая стена является несущей.

Также можно проконсультироваться с архитектором или инженером. А если требуется вмешательство в конструкции — нужно не избегать формальностей, добавляют в бюро.

Что еще стоит знать украинцам

Перепланировка квартиры — отличный способ обновить свое жилье, сделав его более современным, удобным и функциональным. Однако, без тщательной подготовки и соблюдения всех норм, вы рискуете столкнуться с непредвиденными расходами, юридическими сложностями и другими неудобствами.

Также мы рассказывали, что ремонт квартиры в Украине стал значительным финансовым вызовом. За последние четыре года цены на строительные работы и материалы выросли минимум вдвое в долларовом эквиваленте. Основными причинами этого являются дефицит квалифицированных рабочих, увеличение спроса на ремонтные услуги и общие экономические трудности.