Ремонт квартиры в Украине — какая цена за 1 кв. м и что произошло со стоимостью материалов и работ

Мужчина делает ремонт в новостройке. Фото: Pexels

Несмотря на войну, украинцы продолжают покупать недвижимость и делать ремонты. Однако стоимость строительных материалов существенно увеличилась за последние годы.

Новини.LIVE разбирались, какие материалы больше всего подорожали, и надо ли вкладываться в ремонт в этом году.

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Частные мастера или официальные строители

До начала полномасштабного вторжения России в Украине не было проблем с заказом отдельных ремонтников или целых бригад. Для этого можно было либо использовать сайт, на котором мастера предлагали свои услуги, либо непосредственно обращаться к официальным строителям.

"В первом случае это была лотерея: можно было попасть на недорогого и качественного мастера, а можно было получить работу плохого качества, которую потом приходилось вдвое дороже переделывать. Во втором же случае клиент подписывал официальный контракт, с четкими пунктами и планом выполнения работ. И если мастер делал свою работу некачественно, то ее переделывали за счет фирмы. Да, это было дороже, но гарантии были выше", — рассказал Новини.LIVE руководитель команды строителей Владимир Соловко.

Сейчас же одна из главных проблем, по его словам — нехватка профессиональных кадров из-за мобилизации.

"Сейчас это тотальная проблема не только в столице, но и в целом по всей стране. Поэтому мы берем мастеров — мужчин и женщин — которые уже вышли на пенсию, потому что заказов много, а тех, кто может ее выполнить, очень мало. Количество заказов растет, у нас график ремонтов расписан на полгода вперед. И в основном бригады берутся за какие-то крупные проекты, вроде ремонта под ключ. Небольшими ремонтами, например, переклеить обои в комнате, сейчас мало кто занимается", — отметил Соловко, добавив, что если раньше бригады могли ездить по всей Украине, то теперь, в основном, занимаются ремонтами в пределах города.

Сколько сейчас стоит сделать ремонт в квартире

Прежде всего, стоимость зависит от того, какой именно выполняется ремонт. Причем цены на ремонт в новостройке или в квартире на вторичном рынке сейчас практически не отличаются. Мастера отмечают: в общую стоимость входит только выполнение определенного вида ремонтных работ. Все материалы клиент покупает отдельно.

"Если говорить о косметическом ремонте, то в целом сейчас средняя цена по рынку колеблется от 4-5 тысяч гривен за квадратный метр. Если капитальный — то от 11 тысяч и выше. Если же человек хочет дизайнерский ремонт, то цена будет от 16-17 тысяч за квадратный метр, а то и выше, учитывая сложность выполнения дизайнерской задумки. И, опять-таки, это цены по рынку от "официалов". Учитывая нынешнюю ситуацию, лучше заказывать их", — объяснил строитель Вадим Лигаченко в комментарии Новини.LIVE

Это обойдется дороже, однако будет точная гарантия, что мастер не исчезнет, не доделав ремонт, добавил эксперт.

Стоит ли делать ремонт в 2025 году

Строитель Вадим Лигаченко отметил, что перед тем, как делать ремонт, клиенту надо учесть все риски, связанные с войной, и четко понимать, что конечная стоимость ремонта может вырасти в несколько раз от начальной цены.

"Клиенту стоит ориентироваться при ремонте на то, что косметический ремонт квартиры, с новой техникой и мебелью, обойдется в ту же сумму, за которую квартира была приобретена. Если ремонт капитальный — то увеличьте сумму в полтора раза минимум. А если дизайнерский, то тут зависит от фантазии клиента и дизайнера. Ремонт может стоить и в пять раз дороже стоимости квартиры. Ну и не стоит забывать о рисках: можно сделать дорогой ремонт, а потом будет "прилет" — и все, квартира разрушена", — добавил строитель.

Что входит в стоимость косметического ремонта

По его словам, в стоимость косметического ремонта обычно входит:

поклейка обоев на стенах и потолке или покраска;

замена ламината или перестилание линолеума;

замена розеток и выключателей.

"Все остальное, например, сорвать старые обои, выровнять стену, проштробить стену для замены проводов, повесить карниз или установить раковину, оговаривается отдельно. Срок выполнения работ — где-то полтора месяца", — добавил Лигаченко.

Что входит в стоимость капитального ремонта

Обычно в стоимость такого ремонта входят электромонтажные работы, плиточные, отделочные, сантехнические работы, а также монтаж или демонтаж отдельных конструкций.

"Если клиент хочет еще установить, к примеру, систему кондиционирования или теплый пол, это считается отдельно. По срокам занимает не менее 2-3 месяцев", — рассказал руководитель команды строителей Владимир Соловко.

Что входит в стоимость дизайнерского ремонта

Как правило, в стоимость входит выполнение дизайнерского проекта, который может быть довольно сложным, а также работы с мрамором. Срок выполнения таких работ может составлять от 3 месяцев до года.

Какие материалы подорожали больше всего

С начала полномасштабного вторжения, по словам строителей, абсолютно все строительные материалы, начиная от бетона, заканчивая фурнитурой, подорожали минимум на 80-120%. Это связано и с ростом спроса, а также с закрытием отдельных украинских производств.

"Больше всего, конечно, подорожал цемент, сейчас он в два-три раза дороже, чем стоил до войны. И это понятно, ведь по стране есть огромные разрушения, идет активное восстановление, поэтому цемент очень нужен всем", — пояснил Владимир Соловко.

На второе место строитель поставил металлопластиковые окна.

"На четвертом году войны стеклопакеты стоят примерно в 2,5-3 раза дороже, чем до 2022 года. Тоже здесь вопросов не возникает никаких, мы все видим последствия прилетов по гражданской инфраструктуре", — рассказал Владимир Соловко.

Он добавил, что несмотря на то, что стеклопакеты производят в Украине, основные комплектующие — импортные. До войны, к примеру, стекло импортировалось из России и Беларуси. Сейчас же оно завозится из Чехии, Польши, Азербайджана, Турции и других стран.

"В целом, на удивление, несмотря на войну, нет дефицита строительных материалов. И если посмотреть производителя — основная масса того, что нужно для ремонта, производится в Украине. Начиная от бетона, заканчивая отделочными материалами, краской, обоями — все это сделано в Украине", — сказал Вадим Лигаченко.

Строитель отметил, что фурнитура на нашем рынке импортная — китайская или европейская. Другие же необходимые для ремонта материалы хорошего качества продают и от украинских производителей.

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