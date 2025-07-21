Три решения, которые удешевляют интерьер даже после шикарного ремонта — как избежать ошибок

Мужчина и женщина рассматривают план квартиры. Фото: Freepik

Интерьер дома или квартиры отражает ваш стиль, вкус и даже настроение. Но иногда, стремясь создать идеальное пространство, мы делаем выбор, который снижает визуальную ценность дизайна. Квартира с новыми обоями, плиткой и дорогой мебелью может все равно выглядеть неряшливо, неуместно и даже раздражать. Часто это не об отсутствии денег, а о неправильных визуальных решениях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о трех распространенных ошибках, которые удешевляют интерьер.

Реклама

Читайте также:

Когда мы планируем ремонт или обновление дома, легко допустить ошибки, которые делают интерьер дешевле на вид. Это не всегда связано с бюджетом — иногда даже дорогие материалы или мебель могут выглядеть невыигрышно из-за неправильного использования.

Вот три ключевых решения, которые чаще всего снижают эстетическую ценность пространства.

Избыток декора в интерьере

Первое решение, которое удешевляет интерьер, — это чрезмерный декор. Многие считают, что большое количество аксессуаров, подушек, статуэток или картин придаст дому уюта. Однако перенасыщение деталями создает ощущение хаоса. Например, десятки маленьких сувениров на полке или пестрые шторы с множеством узоров могут выглядеть небрежно.

"Следуйте принципу "меньше — лучше". Выберите несколько качественных акцентных элементов, например, одну большую вазу или стильный светильник, вместо десятка безделушек. Используйте нейтральные цвета для основы интерьера и добавьте 2-3 ярких акцента. Это создаст гармонию и придаст пространству изысканности", — пишет издание "Радио Трек".

Неправильный выбор материалов

Второе решение, которое портит интерьер, — это использование низкокачественных или устаревших материалов. Например, дешевый ламинат с пластиковым блеском, тонкие пластиковые плинтусы или обои со слишком яркими узорами могут сделать даже новый ремонт похожим на бюджетный. Часто люди выбирают такие материалы, чтобы сэкономить, но в долгосрочной перспективе это снижает ценность интерьера.

"Инвестируйте в качественные базовые элементы — пол, стены, двери. Например, вместо дешевого ламината выберите паркетную доску или плитку с имитацией дерева. Если бюджет ограничен, используйте нейтральные оттенки и минималистичные текстуры — они всегда выглядят дороже", — отмечают эксперты магазина "Плитка".

В 2025 году популярны природные материалы, такие как дерево, камень или матовый металл, которые добавляют пространству элегантности.

Хаотичное освещение в интерьере

Третье решение, которое удешевляет интерьер, — это неправильное освещение. Одна центральная люстра, холодный белый свет или дешевые пластиковые светильники могут испортить даже продуманный дизайн.

Например, яркий свет, который не создает уюта, или недостаточное количество светильников делают пространство неудобным и непривлекательным.

"Создавайте многослойное освещение. Используйте комбинацию основного света (люстра или потолочные светильники), локального (настольные лампы, бра) и декоративного (LED-подсветка, свечи). В 2025 году популярны теплые оттенки света (2700-3000K), которые создают уютную атмосферу", — говорят специалисты компании Good Idea.

Выбирайте светильники с простыми, но современными формами - они выглядят стильно и не перегружают пространство.

Как избежать ошибок в интерьере

Чтобы ваш интерьер выглядел дорого и современно, дизайнеры советуют придерживаться нескольких универсальных принципов:

Планируйте пространство заранее. Перед началом ремонта создайте план, где учтены цвета, материалы и освещение. Используйте онлайн-сервисы, чтобы визуализировать идеи. Ставьте на качество, а не количество. Лучше выбрать одну качественную вещь, чем много дешевых. Например, одна дизайнерская подушка выглядит лучше, чем пять из масс-маркета. Следите за трендами 2025 года. Сегодня в моде минимализм, природные цвета (бежевый, серый, терракотовый) и экологичные материалы. Добавьте акценты в виде металла или стекла для современного вида. Обращайтесь к профессионалам. Если бюджет позволяет, консультация дизайнера интерьера поможет избежать ошибок и сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

Почему важно избегать этих решений

Ошибки в интерьере не только портят внешний вид дома, но и влияют на ваш комфорт и даже рыночную стоимость жилья. Например, хаотичный декор или дешевые материалы могут оттолкнуть потенциальных покупателей, если вы решите продать квартиру. Зато продуманный дизайн с качественными материалами и гармоничным освещением повышает ценность пространства.

Например, умные светильники, которые позволяют регулировать температуру и интенсивность света, становятся все более популярными. Они не только экономят электроэнергию, но и добавляют интерьеру современности.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры в 2025 году. Ведь несмотря на войну, украинцы активно покупают новое жилье и вкладываются в ремонты, особенно в дизайнерские решения. Это позволяет полностью адаптировать квартиру под собственные нужды, хотя и требует значительных финансовых и временных затрат.

Также отметим, что обои, когда-то неотъемлемая часть ремонта, постепенно теряют свою актуальность в 2025 году. Современные дизайнеры отказываются от них из-за устаревшего вида, сложности в уходе и низкой устойчивости к повреждениям.