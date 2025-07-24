Социальное жилье в Украине — кто получит и какие условия в 2025 году

Квартиры от государства — кто имеет право на соцжилье
Социальное жилье в Украине — это не подарок, а социальный инструмент для решения жилищных проблем наиболее уязвимых граждан. В 2025 году правила предоставления остаются стабильными, однако государственные ресурсы ограничены, а очереди — растут.
Согласно закону "О жилищном фонде социального назначения", право на социальное жилье имеют только те, кто не в состоянии обеспечить себя крышей над головой самостоятельно.
Бесплатное социальное жилье доступно для нескольких групп:
- граждане, проживающие в аварийных домах;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- лица с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в изоляции;
- граждане, которые потеряли жилье вследствие катастроф или войны.
Эти категории имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Все остальные попадают в общую очередь и ждут своей очереди, иногда — годами.
Условия получения социального жилья зависят от дохода и площади
Чтобы попасть в реестр кандидатов, гражданин должен соответствовать как минимум одному из трех базовых условий:
- Площадь жилья менее 7 кв. м на человека. Это — один из главных критериев, который подтверждается техническим паспортом или выпиской из реестра недвижимости.
- Совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет около 3 200 грн на одного человека. Но на практике учитывается еще и стоимость аренды в регионе проживания.
- Наличие статуса ВПЛ без наличия жилья. Внутренне перемещенные лица имеют право на жилье только при условии, что не владеют какой-либо недвижимостью в пределах контролируемой территории.
В пакет документов, который нужно подать, входят:
- копия паспорта;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доход;
- техническая документация на жилье;
- подтверждение соответствующей категории (справка ВПЛ, медицинское заключение и т.д.).
Кто имеет льготу на внеочередное социальное жилье
Согласно действующему законодательству, вне очереди получить жилье имеют право следующие группы:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- члены семей погибших военных;
- жертвы репрессий и реабилитированные лица;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
- многодетные семьи с пятью и более детьми;
- дети-сироты и лица с инвалидностью с детства;
- граждане, которые потеряли жилье вследствие стихийного бедствия.
Этим категориям не нужно ждать своей очереди годами — их заявления рассматриваются в первую очередь, и жилье предоставляется при наличии ресурса.
Социальная аренда запрещает перепродажу или передачу
Особенностью социального жилья является то, что оно остается в собственности государства. Человек не становится полноценным владельцем и не может продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать по наследству.
Единственной законной формой пользования является договор социальной аренды. По этому договору жилец имеет право проживать в жилье, оплачивая только коммунальные услуги. Впрочем, ответственность за содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на самого жильца.
Какие документы нужны для постановки на очередь
Процедура получения социального жилья в 2025 году сохраняет традиционный порядок. Для того чтобы стать в очередь, нужно:
- Обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания.
- Подать заявление на включение в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Добавить документы, подтверждающие причину подачи — справки, выписки, акты и тому подобное.
- Предоставить документы о доходах, имуществе, составе семьи.
Следует понимать, что во время проверки учитывается вся финансовая информация. Сокрытие данных о доходах может стать основанием для отказа в предоставлении жилья или исключения из очереди.
Чего ожидать в дальнейшем
Украина планирует ввести новую модель социального жилья, которая предусматривает арендную плату в зависимости от уровня доходов жителей. Об этом сообщила координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в интервью Укринформу.
Новая модель социального жилья выходит за рамки простого предоставления физического пространства. Она включает комплексный подход к управлению и финансированию.
"Это вопрос не только о физическом жилье, но и об управлении им и финансовой модели. Оно не будет бесплатным. Люди, которые будут жить там, будут платить арендную плату в соответствии с уровнем своих доходов. Это современное жилье, которое будет финансово и архитектурно доступным для людей с инвалидностью", — отметила Бойко.
Модель предусматривает, что арендная плата будет дифференцированной, что теоретически должно сделать жилье доступным для людей с низкими доходами.
По словам Бойко, Министерство развития общин и территорий активно работает над соответствующим законодательством, но процесс внедрения будет длительным:
"Если закон начнет действовать в 2027 году, то реальное внедрение новой модели социального жилья ожидается около 2030 года", — добавила Бойко.
Как сообщалось, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Этот документ является ключевым для начала масштабной жилищной реформы, ведь он не только пересматривает правила ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и открывает путь к международному финансированию жилищных программ.
Также мы рассказывали, что недвижимость в Украине демонстрирует сложную динамику: хотя спрос постепенно растет, особенно в крупных городах, некоторые квартиры остаются неликвидными. Они могут годами "зависать" на рынке, несмотря на предлагаемые скидки.
Читайте Новини.LIVE!