Социальное жилье в Украине — кто получит и какие условия в 2025 году

Девушка и парень с коробками. Фото: Freepik

Социальное жилье в Украине — это не подарок, а социальный инструмент для решения жилищных проблем наиболее уязвимых граждан. В 2025 году правила предоставления остаются стабильными, однако государственные ресурсы ограничены, а очереди — растут.

Согласно закону "О жилищном фонде социального назначения", право на социальное жилье имеют только те, кто не в состоянии обеспечить себя крышей над головой самостоятельно.

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Бесплатное социальное жилье доступно для нескольких групп:

граждане, проживающие в аварийных домах;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

лица с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в изоляции;

граждане, которые потеряли жилье вследствие катастроф или войны.

Эти категории имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Все остальные попадают в общую очередь и ждут своей очереди, иногда — годами.

Условия получения социального жилья зависят от дохода и площади

Чтобы попасть в реестр кандидатов, гражданин должен соответствовать как минимум одному из трех базовых условий:

Площадь жилья менее 7 кв. м на человека. Это — один из главных критериев, который подтверждается техническим паспортом или выпиской из реестра недвижимости. Совокупный доход семьи меньше прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель ориентировочно составляет около 3 200 грн на одного человека. Но на практике учитывается еще и стоимость аренды в регионе проживания. Наличие статуса ВПЛ без наличия жилья. Внутренне перемещенные лица имеют право на жилье только при условии, что не владеют какой-либо недвижимостью в пределах контролируемой территории.

В пакет документов, который нужно подать, входят:

копия паспорта;

справка о составе семьи;

документы, подтверждающие доход;

техническая документация на жилье;

подтверждение соответствующей категории (справка ВПЛ, медицинское заключение и т.д.).

Кто имеет льготу на внеочередное социальное жилье

Согласно действующему законодательству, вне очереди получить жилье имеют право следующие группы:

инвалиды войны;

участники боевых действий;

члены семей погибших военных;

жертвы репрессий и реабилитированные лица;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи с пятью и более детьми;

дети-сироты и лица с инвалидностью с детства;

граждане, которые потеряли жилье вследствие стихийного бедствия.

Этим категориям не нужно ждать своей очереди годами — их заявления рассматриваются в первую очередь, и жилье предоставляется при наличии ресурса.

Социальная аренда запрещает перепродажу или передачу

Особенностью социального жилья является то, что оно остается в собственности государства. Человек не становится полноценным владельцем и не может продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать по наследству.

Единственной законной формой пользования является договор социальной аренды. По этому договору жилец имеет право проживать в жилье, оплачивая только коммунальные услуги. Впрочем, ответственность за содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на самого жильца.

Какие документы нужны для постановки на очередь

Процедура получения социального жилья в 2025 году сохраняет традиционный порядок. Для того чтобы стать в очередь, нужно:

Обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания. Подать заявление на включение в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Добавить документы, подтверждающие причину подачи — справки, выписки, акты и тому подобное. Предоставить документы о доходах, имуществе, составе семьи.

Следует понимать, что во время проверки учитывается вся финансовая информация. Сокрытие данных о доходах может стать основанием для отказа в предоставлении жилья или исключения из очереди.

Чего ожидать в дальнейшем

Украина планирует ввести новую модель социального жилья, которая предусматривает арендную плату в зависимости от уровня доходов жителей. Об этом сообщила координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в интервью Укринформу.

Новая модель социального жилья выходит за рамки простого предоставления физического пространства. Она включает комплексный подход к управлению и финансированию.

"Это вопрос не только о физическом жилье, но и об управлении им и финансовой модели. Оно не будет бесплатным. Люди, которые будут жить там, будут платить арендную плату в соответствии с уровнем своих доходов. Это современное жилье, которое будет финансово и архитектурно доступным для людей с инвалидностью", — отметила Бойко.

Модель предусматривает, что арендная плата будет дифференцированной, что теоретически должно сделать жилье доступным для людей с низкими доходами.

По словам Бойко, Министерство развития общин и территорий активно работает над соответствующим законодательством, но процесс внедрения будет длительным:

"Если закон начнет действовать в 2027 году, то реальное внедрение новой модели социального жилья ожидается около 2030 года", — добавила Бойко.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Этот документ является ключевым для начала масштабной жилищной реформы, ведь он не только пересматривает правила ипотеки, аренды и квартирных очередей, но и открывает путь к международному финансированию жилищных программ.

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