Оренда квартир в Україні — ціни, доступність і регіональні відмінності

Чоловік та жінка з коробками. Фото: Freepik

Оренда житла в Україні демонструє разючі контрасти між регіонами. Якщо в одних містах винаймати квартиру стало майже непідйомним фінансовим тягарем, то в інших — вартість лишається стабільною та доступною. Головні чинники, які впливають на ціни: попит серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО), безпекова ситуація та економічна активність у регіоні.

За даними порталу ЛУН, Київ зберігає лідерство за вартістю оренди 1-кімнатної квартири — в середньому 18 300 грн на місяць. Водночас у Харкові за подібне житло доведеться заплатити в п’ять разів менше — лише 4 000 грн.

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Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Вартість оренди 2-кімнатних квартир у столиці сягнула 28 000 грн, а 3-кімнатних — 47 500 грн. Для порівняння, у Харкові ціна за "трійку" становить лише 8 000 грн.

Ціни на оренду 2-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Одеса ж демонструє вражаючу динаміку зростання: 1-кімнатні подорожчали на 38% лише за пів року, 2-кімнатні — на 58%, а 3-кімнатні — на рекордні 109%. Це свідчить про різке зростання попиту на житло у південному регіоні.

Ціни на оренду 3-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Де оренда квартир зросла найбільше у 2025 році

Найвищі темпи зростання орендних ставок зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Львові. Підвищення цін відбувалося в усіх сегментах — від "однушок" до "трійок". Ось як виглядає приріст у найбільших містах:

Одеса: +38% (1-кімн.), +58% (2-кімн.), +109% (3-кімн.);

Київ: +14%, +22%, +20%;

Дніпро: +10% (1-кімн.), +10% (3-кімн.);

Запоріжжя: +17% (2-кімн.);

Львів: +11% (2-кімн.), +12% (3-кімн.).

Решта міст, зокрема західні обласні центри (окрім Ужгорода), демонструють стримане або майже нульове зростання вартості оренди.

Скільки доходу українці витрачають на оренду квартири

Одним із ключових показників ринку оренди є частка середньої зарплати, яку українці витрачають на оренду. Цей показник відображає реальну доступність житла для населення. Зараз ситуація залишається напруженою, особливо в центральних і західних регіонах.

Наприклад, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири забирає 76% середньої зарплати, у Луцьку — 67%, у Львові — 65%, а в Києві — 61%. Для порівняння, у прифронтових містах, таких як Харків (18%) чи Запоріжжя (25%), оренда є значно доступнішою.

Скільки зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

У сегменті двокімнатних квартир Київ є антирекордсменом: оренда забирає 93% середньої зарплати, що робить її практично недоступною для більшості мешканців без додаткових джерел доходу. В Ужгороді цей показник становить 88%, у Львові — 81%.

Натомість у Хмельницькому доступність оренди покращилася на 11% (до 44%), а в Харкові та Запоріжжі вона залишається найвищою — 27% і 35% відповідно. В Одесі через стрімке зростання цін частка зарплати, що йде на оренду двокімнатних квартир, зросла на 21% і становить 70%.

Скільки зарплати йде на оренду 2-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

"Висока частка витрат на оренду в центральних і західних регіонах може стримувати міграцію з прифронтових зон до безпечніших міст. Для багатьох українців оренда в Ужгороді чи Києві є фінансово непосильною, що змушує їх залишатися в регіонах із нижчими цінами, але вищими ризиками", — наголошується у звіті ЛУН.

Де орендувати житло вигідно у 2025 році

Для українців, які шукають оптимальне співвідношення ціни та безпеки, варто звернути увагу на такі міста:

Харків, Миколаїв, Запоріжжя — мінімальні витрати на оренду, але складна безпекова ситуація. Хмельницький, Тернопіль, Черкаси — помірні ціни та більш доступні квартири, особливо в сегменті 2-кімнатного житла. Дніпро — хоча ціни зросли, оренда все ще займає менше половини середньої зарплати. Одеса — попри стрімке зростання, оренда залишається доступною щодо доходу.

Попит на оренду житла змінився

Цьогоріч відзначено нову тенденцію: у Києві середній термін здачі квартири скоротився до 5 днів. Це вказує на високий попит і готовність орендарів швидко укладати угоди, особливо у районах з розвиненою інфраструктурою.

Попит концентрується в містах, що стали хабами для ВПО, де оренда часто є єдиним варіантом розміщення. Це створює тиск на ринок, що у свою чергу формує нові ціни.

Прогнози щодо оренди квартир в Україні

У 2025 році оренда квартир в Україні вже стала серйозним фінансовим викликом для сотень тисяч родин. Особливо це стосується великих міст заходу та центру країни, де оренда часто перевищує 70% середньої зарплати.

У прифронтових містах житло суттєво дешевше, але ризики безпеки лишаються ключовим бар’єром. Ймовірно, тенденція до подорожчання у містах із великим попитом збережеться і в другому півріччі 2025 року.

Як повідомлялось, наразі ринок оренди житла в Україні є одним з найуразливіших для орендарів. Через війну та активну міграцію, у 2025 році значно почастішали випадки шахрайства, коли недобросовісні особи під виглядом вигідних пропозицій намагаються отримати передоплату та зникнути.

Також ми повідомляли, що плата податків з оренди житла є обов'язковою, а не добровільною, і у 2025 році держава посилює контроль за "сірим" ринком. Власникам квартир, які планують здавати свою нерухомість, варто бути готовими до суворішої звітності.