Аренда квартир в Украине — цены, доступность и региональные различия

Мужчина и женщина с коробками. Фото: Freepik

Аренда жилья в Украине демонстрирует разительные контрасты между регионами. Если в одних городах снимать квартиру стало почти неподъемным финансовым бременем, то в других — стоимость остается стабильной и доступной. Главные факторы, которые влияют на цены: спрос среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ситуация с безопасностью и экономическая активность в регионе.

Согласно данным портала ЛУН, Киев сохраняет лидерство по стоимости аренды 1-комнатной квартиры — в среднем 18 300 грн в месяц. В то же время в Харькове за подобное жилье придется заплатить в пять раз меньше — всего 4 000 грн.

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Цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Стоимость аренды 2-комнатных квартир в столице достигла 28 000 грн, а 3-комнатных — 47 500 грн. Для сравнения, в Харькове цена за "тройку" составляет всего 8 000 грн.

Цены на аренду 2-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Одесса же демонстрирует впечатляющую динамику роста: 1-комнатные подорожали на 38% всего за полгода, 2-комнатные — на 58%, а 3-комнатные — на рекордные 109%. Это свидетельствует о резком росте спроса на жилье в южном регионе.

Цены на аренду 3-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Где аренда квартир выросла больше всего

Самые высокие темпы роста арендных ставок зафиксированы в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье и Львове. Повышение цен происходило во всех сегментах — от "однушек" до "трешек".

Вот как выглядит прирост в крупнейших городах:

Одесса: +38% (1-комн.), +58% (2-комн.), +109% (3-комн.);

Киев: +14%, +22%, +20%;

Днепр: +10% (1-комн.), +10% (3-комн.);

Запорожье: +17% (2-комн.);

Львов: +11% (2-комн.), +12% (3-комн.).

Остальные города, в частности западные областные центры (кроме Ужгорода), демонстрируют сдержанный или почти нулевой рост стоимости аренды.

Сколько дохода украинцы тратят на аренду квартиры

Одним из ключевых показателей рынка аренды является доля средней зарплаты, которую украинцы тратят на аренду. Этот показатель отражает реальную доступность жилья для населения. Сейчас ситуация остается напряженной, особенно в центральных и западных регионах.

Например, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры забирает 76% средней зарплаты, в Луцке — 67%, во Львове — 65%, а в Киеве — 61%. Для сравнения, в прифронтовых городах, таких как Харьков (18%) или Запорожье (25%), аренда значительно доступнее.

Сколько зарплаты уходит на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

В сегменте двухкомнатных квартир Киев является антирекордсменом: аренда забирает 93% средней зарплаты, что делает ее практически недоступной для большинства жителей без дополнительных источников дохода. В Ужгороде этот показатель составляет 88%, во Львове — 81%.

Зато в Хмельницком доступность аренды улучшилась на 11% (до 44%), а в Харькове и Запорожье она остается самой высокой — 27% и 35% соответственно. В Одессе из-за стремительного роста цен доля зарплаты, которая идет на аренду двухкомнатных квартир, выросла на 21% и составляет 70%.

Сколько зарплаты уходит на аренду 2-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

"Высокая доля расходов на аренду в центральных и западных регионах может сдерживать миграцию из прифронтовых зон в более безопасные города. Для многих украинцев аренда в Ужгороде или Киеве является финансово непосильной, что заставляет их оставаться в регионах с более низкими ценами, но более высокими рисками", — отмечается в отчете ЛУН.

Где арендовать жилье выгодно в 2025 году

Для украинцев, которые ищут оптимальное соотношение цены и безопасности, стоит обратить внимание на такие города:

Харьков, Николаев, Запорожье — минимальные расходы на аренду, но сложная ситуация с безопасностью. Хмельницкий, Тернополь, Черкассы — умеренные цены и более доступные квартиры, особенно в сегменте 2-комнатного жилья. Днепр — хотя цены выросли, аренда все еще занимает меньше половины средней зарплаты. Одесса — несмотря на стремительный рост, аренда остается доступной по доходу.

Спрос на аренду жилья изменился

В этом году отмечена новая тенденция: в Киеве средний срок сдачи квартиры сократился до 5 дней. Это указывает на высокий спрос и готовность арендаторов быстро заключать сделки, особенно в районах с развитой инфраструктурой.

Спрос концентрируется в городах, ставших хабами для ВПЛ, где аренда часто является единственным вариантом размещения. Это создает давление на рынок, что в свою очередь формирует новые цены.

Прогнозы по аренде квартир в Украине

В 2025 году аренда квартир в Украине уже стала серьезным финансовым вызовом для сотен тысяч семей. Особенно это касается крупных городов запада и центра страны, где аренда часто превышает 70% средней зарплаты.

В прифронтовых городах жилье существенно дешевле, но риски безопасности остаются ключевым барьером. Вероятно, тенденция к подорожанию в городах с большим спросом сохранится и во втором полугодии 2025 года.

Как сообщалось, сейчас рынок аренды жилья в Украине является одним из самых уязвимых для арендаторов. Из-за войны и активной миграции, в 2025 году значительно участились случаи мошенничества, когда недобросовестные лица под видом выгодных предложений пытаются получить предоплату и исчезнуть.

Также мы сообщали, что плата налогов с аренды жилья является обязательной, а не добровольной, и в 2025 году государство усиливает контроль за "серым" рынком. Владельцам квартир, которые планируют сдавать свою недвижимость, стоит быть готовыми к более строгой отчетности.