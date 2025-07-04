Як орендувати квартиру безпечно — захист від шахраїв у 2025 році

Сім'я з дітьми у порожній квартирі. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в Україні залишається одним із найменш захищених сегментів для споживача. Пошук квартири часто супроводжується ризиком потрапити на аферистів, які за гарною пропозицією приховують бажання отримати передоплату і зникнути. У 2025 році, на тлі війни та високої міграційної активності, кількість таких випадків зросла.

Шахраї на ринку нерухомості майстерно маскуються під добросовісних власників чи рієлторів, і втрата грошей — лише одна з можливих проблем. Щоб убезпечити себе, потрібно діяти обдумано, перевіряти документи та звертати увагу на тривожні сигнали, наголошує експерт з нерухомості Роман Славутський у коментарі УНН.

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Документи не брешуть: перевірка власника

Перший крок — перевірити, кому насправді належить квартира. Для цього потрібно запросити договір купівлі-продажу, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно та паспорт власника.

"Перевірте, чи ця особа справді є власником. Якщо квартира здається не безпосередньо ним, а іншою особою — має бути офіційна довіреність із правом підпису договору", — підкреслює рієлтор.

Перевірити власника можна за допомогою відкритих джерел — реєстрів, соціальних мереж. Якщо документів мало або орендодавець ухиляється від надання інформації — краще одразу відмовитися.

Дізнайтеся, хто живе в квартирі

Ще один аспект — кількість зареєстрованих осіб. Особливо проблемним є проживання або прописка неповнолітніх.

"Уточніть, чи є інше житло у власника, чи це єдине. Якщо це його єдина нерухомість — можуть виникнути труднощі з виселенням", — зауважує Славутський.

Корисно також з’ясувати, хто проживав у квартирі до вас і чому з’їхав. Це дозволить побачити можливі приховані проблеми — конфліктні сусіди, негаразди з опаленням чи вогкість у приміщенні.

Ознаки шахрайства: що має насторожити

Шахраї не змінюють підходів — лише обгортку. Типова схема: оренда квартири на кілька днів, створення фейкового оголошення з низькою ціною, показ житла десяткам потенційних орендарів і збір передоплат.

"Дуже низька ціна — це перший сигнал небезпеки. Якщо вас кваплять або вимагають гроші до перегляду — це шахрайство у 90% випадків", — наголошує Славутський.

До інших тривожних ознак належать:

небажання укладати письмовий договір;

вимога "завдатку" без зустрічі;

пояснення, що господар "виїхав", а угоду укладе "кум, брат, колега";

обіцянки "все вирішити через нотаріуса після переказу".

Одна з найцинічніших схем — дует зловмисників, де один грає "власника", інший — "агента". Вони беруть одразу три платежі: перший місяць, заставу і "комісію". І зникають.

Договір — не формальність

Укладення договору оренди — не бюрократична формальність, а юридичний захист. Він має містити:

строк оренди;

суму орендної плати;

порядок сплати комунальних;

інформацію про стан квартири (через акт прийому-передачі).

"Гроші передаються тільки після підписання цього документу", — підкреслює експерт.

Якщо у квартирі прописані інші особи — бажано отримати їхню письмову згоду. Якщо власника представляє інша особа, перевіряйте доручення — тільки нотаріальне або офіційне, із зазначенням повноважень.

Поради, які допоможуть не втратити гроші

Не довіряйте лише фото. Реальні перегляди — обов’язкові. Перевіряйте особу власника. Попросіть документи, не бійтеся ставити запитання. Не сплачуйте завдатків без договору. Жодної передоплати до перегляду. Уникайте угод із поспіхом. "Уже сьогодні заїжджає інший клієнт" — класична маніпуляція. Записуйте розмови та зберігайте переписки. У разі конфлікту вони стануть доказами. Використовуйте перевірені сервіси. З платформою, яка страхує угоди, ризик суттєво нижчий.

Пильність — найкраща зброя

Сучасні шахраї адаптуються до нових умов, але головні принципи залишаються незмінними: вони грають на довірі, поспіху та жадібності. Надто вигідна пропозиція — найчастіше пастка.

"Ніколи не надсилайте передоплату незнайомим людям. 90% обману в нерухомості — це передоплата онлайн", — резюмує Славутський.

У 2025 році, коли кількість внутрішніх переселенців та людей у пошуках житла залишається високою, важливо діяти максимально обачно. Краще витратити трохи більше часу на перевірку — ніж втратити великі гроші через необачність, додає фахівець.

Що ще варто знати українцям

Здача нерухомості в оренду в Україні є привабливим джерелом доходу, що, однак, супроводжується податковими зобов'язаннями. У 2025 році власникам житла, які здають його в оренду, критично важливо розуміти діючу систему оподаткування та розмір обов'язкових платежів, аби уникнути потенційних штрафів.

Також ми розповідали, що війна кардинально змінила український ринок оренди житла, спричинивши зростання цін та посилення конкуренції. Наразі пріоритетом для орендарів є не тільки вартість, а й безпека та наявність автономних систем, що створює нові виклики для всіх учасників ринку.