Как арендовать квартиру безопасно — защита от мошенников в 2025 году

Аренда квартиры — как не попасться на мошенников в 2025
Рынок аренды жилья в Украине остается одним из наименее защищенных сегментов для потребителя. Поиск квартиры часто сопровождается риском попасть на аферистов, которые за хорошим предложением скрывают желание получить предоплату и исчезнуть. В 2025 году, на фоне войны и высокой миграционной активности, количество таких случаев возросло.
Мошенники на рынке недвижимости искусно маскируются под добросовестных владельцев или риелторов, и потеря денег — лишь одна из возможных проблем. Чтобы обезопасить себя, нужно действовать обдуманно, проверять документы и обращать внимание на тревожные сигналы, отмечает эксперт по недвижимости Роман Славутский в комментарии УНН.
Документы не врут: проверка владельца
Первый шаг — проверить, кому на самом деле принадлежит квартира. Для этого нужно запросить договор купли-продажи, выписку из реестра прав на недвижимое имущество и паспорт владельца.
"Проверьте, действительно ли это лицо является владельцем. Если квартира сдается не непосредственно им, а другим лицом — должна быть официальная доверенность с правом подписи договора", — подчеркивает риелтор.
Проверить собственника можно с помощью открытых источников - реестров, социальных сетей. Если документов мало или арендодатель уклоняется от предоставления информации — лучше сразу отказаться.
Узнайте, кто живет в квартире
Еще один аспект — количество зарегистрированных лиц. Особенно проблемным является проживание или прописка несовершеннолетних.
"Уточните, есть ли другое жилье у владельца, или это единственное. Если это его единственная недвижимость — могут возникнуть трудности с выселением", — замечает Славутский.
Полезно также выяснить, кто проживал в квартире до вас и почему съехал. Это позволит увидеть возможные скрытые проблемы — конфликтные соседи, проблемы с отоплением или сырость в помещении.
Признаки мошенничества: что должно насторожить
Мошенники не меняют подходов — только обертку. Типичная схема: аренда квартиры на несколько дней, создание фейкового объявления с низкой ценой, показ жилья десяткам потенциальных арендаторов и сбор предоплат.
"Очень низкая цена — это первый сигнал опасности. Если вас торопят или требуют деньги до просмотра — это мошенничество в 90% случаев", — отмечает Славутский.
К другим тревожным признакам относятся:
- нежелание заключать письменный договор;
- требование "задатка" без встречи;
- объяснение, что хозяин "уехал", а сделку заключит "кум, брат, коллега";
- обещания "все решить через нотариуса после перевода".
Одна из самых циничных схем — дуэт злоумышленников, где один играет "владельца", другой — "агента". Они берут сразу три платежа: первый месяц, залог и "комиссию". И исчезают.
Договор — не формальность
Заключение договора аренды — не бюрократическая формальность, а юридическая защита. Он должен содержать:
- срок аренды;
- сумму арендной платы;
- порядок уплаты коммунальных;
- информацию о состоянии квартиры (через акт приема-передачи).
"Деньги передаются только после подписания этого документа", — подчеркивает эксперт.
Если в квартире прописаны другие лица — желательно получить их письменное согласие. Если собственника представляет другое лицо, проверяйте доверенность — только нотариальную или официальную, с указанием полномочий.
Советы, которые помогут не потерять деньги
- Не доверяйте только фото. Реальные просмотры — обязательны.
- Проверяйте личность владельца. Попросите документы, не бойтесь задавать вопросы.
- Не платите задатки без договора. Никакой предоплаты до просмотра.
- Избегайте сделок в спешке. "Уже сегодня заезжает другой клиент" — классическая манипуляция.
- Записывайте разговоры и сохраняйте переписки. В случае конфликта они станут доказательствами.
- Используйте проверенные сервисы. С платформой, которая страхует сделки, риск существенно ниже.
Бдительность — лучшее оружие
Современные мошенники адаптируются к новым условиям, но главные принципы остаются неизменными: они играют на доверии, спешке и жадности. Слишком выгодное предложение — чаще всего ловушка.
"Никогда не отправляйте предоплату незнакомым людям. 90% обмана в недвижимости — это предоплата онлайн", — резюмирует Славутский.
В 2025 году, когда количество внутренних переселенцев и людей в поисках жилья остается высоким, важно действовать максимально осмотрительно. Лучше потратить немного больше времени на проверку — чем потерять большие деньги из-за неосмотрительности, добавляет специалист.
Что еще стоит знать украинцам
Сдача недвижимости в аренду в Украине является привлекательным источником дохода, что, однако, сопровождается налоговыми обязательствами. В 2025 году владельцам жилья, которые сдают его в аренду, критически важно понимать действующую систему налогообложения и размер обязательных платежей, чтобы избежать потенциальных штрафов.
Также мы рассказывали, что война кардинально изменила украинский рынок аренды жилья, вызвав рост цен и усиление конкуренции. Сейчас приоритетом для арендаторов является не только стоимость, но и безопасность и наличие автономных систем, что создает новые вызовы для всех участников рынка.
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