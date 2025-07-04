Как арендовать квартиру безопасно — защита от мошенников в 2025 году

Семья с детьми в пустой квартире. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в Украине остается одним из наименее защищенных сегментов для потребителя. Поиск квартиры часто сопровождается риском попасть на аферистов, которые за хорошим предложением скрывают желание получить предоплату и исчезнуть. В 2025 году, на фоне войны и высокой миграционной активности, количество таких случаев возросло.

Мошенники на рынке недвижимости искусно маскируются под добросовестных владельцев или риелторов, и потеря денег — лишь одна из возможных проблем. Чтобы обезопасить себя, нужно действовать обдуманно, проверять документы и обращать внимание на тревожные сигналы, отмечает эксперт по недвижимости Роман Славутский в комментарии УНН.

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Первый шаг — проверить, кому на самом деле принадлежит квартира. Для этого нужно запросить договор купли-продажи, выписку из реестра прав на недвижимое имущество и паспорт владельца.

"Проверьте, действительно ли это лицо является владельцем. Если квартира сдается не непосредственно им, а другим лицом — должна быть официальная доверенность с правом подписи договора", — подчеркивает риелтор.

Проверить собственника можно с помощью открытых источников - реестров, социальных сетей. Если документов мало или арендодатель уклоняется от предоставления информации — лучше сразу отказаться.

Узнайте, кто живет в квартире

Еще один аспект — количество зарегистрированных лиц. Особенно проблемным является проживание или прописка несовершеннолетних.

"Уточните, есть ли другое жилье у владельца, или это единственное. Если это его единственная недвижимость — могут возникнуть трудности с выселением", — замечает Славутский.

Полезно также выяснить, кто проживал в квартире до вас и почему съехал. Это позволит увидеть возможные скрытые проблемы — конфликтные соседи, проблемы с отоплением или сырость в помещении.

Признаки мошенничества: что должно насторожить

Мошенники не меняют подходов — только обертку. Типичная схема: аренда квартиры на несколько дней, создание фейкового объявления с низкой ценой, показ жилья десяткам потенциальных арендаторов и сбор предоплат.

"Очень низкая цена — это первый сигнал опасности. Если вас торопят или требуют деньги до просмотра — это мошенничество в 90% случаев", — отмечает Славутский.

К другим тревожным признакам относятся:

нежелание заключать письменный договор;

требование "задатка" без встречи;

объяснение, что хозяин "уехал", а сделку заключит "кум, брат, коллега";

обещания "все решить через нотариуса после перевода".

Одна из самых циничных схем — дуэт злоумышленников, где один играет "владельца", другой — "агента". Они берут сразу три платежа: первый месяц, залог и "комиссию". И исчезают.

Договор — не формальность

Заключение договора аренды — не бюрократическая формальность, а юридическая защита. Он должен содержать:

срок аренды;

сумму арендной платы;

порядок уплаты коммунальных;

информацию о состоянии квартиры (через акт приема-передачи).

"Деньги передаются только после подписания этого документа", — подчеркивает эксперт.

Если в квартире прописаны другие лица — желательно получить их письменное согласие. Если собственника представляет другое лицо, проверяйте доверенность — только нотариальную или официальную, с указанием полномочий.

Советы, которые помогут не потерять деньги

Не доверяйте только фото. Реальные просмотры — обязательны. Проверяйте личность владельца. Попросите документы, не бойтесь задавать вопросы. Не платите задатки без договора. Никакой предоплаты до просмотра. Избегайте сделок в спешке. "Уже сегодня заезжает другой клиент" — классическая манипуляция. Записывайте разговоры и сохраняйте переписки. В случае конфликта они станут доказательствами. Используйте проверенные сервисы. С платформой, которая страхует сделки, риск существенно ниже.

Бдительность — лучшее оружие

Современные мошенники адаптируются к новым условиям, но главные принципы остаются неизменными: они играют на доверии, спешке и жадности. Слишком выгодное предложение — чаще всего ловушка.

"Никогда не отправляйте предоплату незнакомым людям. 90% обмана в недвижимости — это предоплата онлайн", — резюмирует Славутский.

В 2025 году, когда количество внутренних переселенцев и людей в поисках жилья остается высоким, важно действовать максимально осмотрительно. Лучше потратить немного больше времени на проверку — чем потерять большие деньги из-за неосмотрительности, добавляет специалист.

Что еще стоит знать украинцам

Сдача недвижимости в аренду в Украине является привлекательным источником дохода, что, однако, сопровождается налоговыми обязательствами. В 2025 году владельцам жилья, которые сдают его в аренду, критически важно понимать действующую систему налогообложения и размер обязательных платежей, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Также мы рассказывали, что война кардинально изменила украинский рынок аренды жилья, вызвав рост цен и усиление конкуренции. Сейчас приоритетом для арендаторов является не только стоимость, но и безопасность и наличие автономных систем, что создает новые вызовы для всех участников рынка.