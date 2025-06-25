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Головна Нерухомість Податки з оренди житла — скільки заплатить власник у 2025 році

Податки з оренди житла — скільки заплатить власник у 2025 році

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Дата публікації: 25 червня 2025 04:20
Податки з оренди нерухомості у 2025 році—скільки платити фізособі та ФОП
Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik
Ключові моменти Не занижуйте суму в договорі — можуть донарахувати ФОП на оренді: кому вигідно, а кому ні Що вигідніше: фізична особа чи ФОП

Здача нерухомості в оренду — популярний спосіб отримати додатковий дохід в Україні. Але разом із прибутком приходить і відповідальність: кожен власник, який здає квартиру чи будинок, зобов’язаний сплачувати податки. У 2025 році система оподаткування залишається чітко регламентованою, і важливо знати, скільки доведеться віддати державі, щоб уникнути штрафів.

Для більшості власників найпростіший шлях — здавати квартиру як фізична особа, наголошують фахівці центру Cedos. Це законно, не потребує відкриття ФОП, але все одно передбачає чіткий податковий обов’язок: 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% — військовий збір.

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Разом — 23%. Це означає, що з орендної плати 10 000 грн власник повинен заплатити 2 300 грн податку щомісяця.

Додатково — щороку до 1 травня потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи. І навіть якщо гроші отримуєте "на руки", фіскальні органи мають інструменти для перевірки — зокрема через дані банків, електронні сервіси та моніторинг житлового фонду.

Не занижуйте суму в договорі — можуть донарахувати

У 2025 році діє затверджена Кабміном методика визначення мінімального розміру орендної плати. Вона враховує:

  • локацію нерухомості;
  • стан і тип житла;
  • площу;
  • кількість кімнат.

Навіть якщо в договорі ви вкажете 500 грн, податкова може застосувати мінімальні нормативи і донарахувати вам обов’язкові податки — з суми, яку вважає реальною.

Тож уникнути податків через "занижену оренду" вже не вийде — це може призвести до штрафів або перевірки.

ФОП на оренді: кому вигідно, а кому ні

Якщо ви здаєте кілька квартир або хочете діяти легально в довгостроковій перспективі — варто зареєструвати ФОП на спрощеній системі оподаткування. Але тут також є нюанси:

ФОП II групи (для тих, хто здає своє житло)

Має право здавати лише власну нерухомість. Розрахунок податків:

  • єдиний податок — 1 600 грн (20% від мінімалки);
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — у 2025 році мінімальний становить 1 870 грн;
  • військовий збір — 800 грн.

Разом — приблизно 4 270 грн щомісяця, незалежно від доходу.

ФОП III групи (для тих, хто здає нерухомість як послугу)

Цей варіант підходить і для посередників (агентів), і для власників кількох об'єктів;

  • єдиний податок — 5% від доходу;
  • ЄСВ — 1 870 грн на місяць.

Наприклад, якщо заробили 50 000 грн — сплатите 2 500 грн єдиного податку + ЄСВ = 4 370 грн.

Що вигідніше: фізична особа чи ФОП

Вибір між здачею житла як фізична особа чи як ФОП залежить від суми орендної плати та ваших планів. 

  1. Фізична особа: підходить, якщо дохід від оренди невеликий (до 10 000-12 000 грн на місяць). Податки становлять 23% від доходу, але не потрібно вести бухгалтерію чи платити фіксовані внески.
  2. ФОП II групи: вигідніше для тих, хто здає житло за 22 000 грн і більше, адже податки фіксовані (4 270 грн). Однак потрібна реєстрація ФОП і регулярна звітність.
  3. ФОП III групи: оптимально для середніх доходів (10 000-20 000 грн), адже 5% податку плюс ЄСВ часто дешевше, ніж 23% для фізичних осіб.

Як повідомлялось, здача квартири в Україні без офіційного договору є досить поширеною практикою, де власники часто покладаються на усні домовленості та порядність орендарів. Однак, така довіра може обернутися проблемами: що робити, коли орендар припиняє платити, а ви не маєте жодних письмових підтверджень? Відсутність договору позбавляє власника юридичного захисту, залишаючи його беззахисним у подібних ситуаціях.

Також ми повідомляли, що зміна орендної плати після підписання договору часто призводить до конфліктів. Однак, згідно з законодавством України, ця процедура чітко регламентована. Орендодавець не може просто так змінити суму – для цього мають бути законні підстави та дотримана встановлена процедура. Важливо знати свої права та обов'язки, щоб уникнути непорозумінь та захистити свої інтереси.

податки Податкова служба нерухомість оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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