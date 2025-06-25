Налоги с аренды недвижимости в 2025 году — сколько платить физлицу и ФЛП

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Сдача недвижимости в аренду — популярный способ получить дополнительный доход в Украине. Но вместе с прибылью приходит и ответственность: каждый владелец, который сдает квартиру или дом, обязан платить налоги. В 2025 году система налогообложения остается четко регламентированной, и важно знать, сколько придется отдать государству, чтобы избежать штрафов.

Для большинства владельцев самый простой путь — сдавать квартиру как физическое лицо, отмечают специалисты центра Cedos. Это законно, не требует открытия ФЛП, но все равно предусматривает четкую налоговую обязанность: 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% — военный сбор.

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Итого — 23%. Это означает, что с арендной платы 10 000 грн владелец должен заплатить 2 300 грн налога ежемесячно.

Дополнительно — ежегодно до 1 мая нужно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах. И даже если деньги получаете "на руки", фискальные органы имеют инструменты для проверки — в частности через данные банков, электронные сервисы и мониторинг жилого фонда.

Не занижайте сумму в договоре — могут доначислить

В 2025 году действует утвержденная Кабмином методика определения минимального размера арендной платы. Она учитывает:

локацию недвижимости;

состояние и тип жилья;

площадь;

количество комнат.

Даже если в договоре вы укажете 500 грн, налоговая может применить минимальные нормативы и доначислить вам обязательные налоги — с суммы, которую считает реальной.

Так что избежать налогов из-за "заниженной аренды" уже не получится — это может привести к штрафам или проверке.

ФЛП на аренде: кому выгодно, а кому нет

Если вы сдаёте несколько квартир или хотите действовать легально в долгосрочной перспективе — стоит зарегистрировать ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Но здесь также есть нюансы:

ФЛП II группы (для тех, кто сдает свое жилье)

Имеет право сдавать только собственную недвижимость. Расчет налогов:

единый налог — 1 600 грн (20% от минималки);

единый социальный взнос (ЕСВ) — в 2025 году минимальный составляет 1 870 грн;

военный сбор — 800 грн.

Итого — примерно 4 270 грн ежемесячно, независимо от дохода.

ФЛП III группы (для тех, кто сдает недвижимость как услугу)

Этот вариант подходит и для посредников (агентов), и для владельцев нескольких объектов;

единый налог — 5% от дохода;

ЕСВ — 1 870 грн в месяц.

Например, если заработали 50 000 грн — уплатите 2 500 грн единого налога + ЕСВ = 4 370 грн.

Что выгоднее: физическое лицо или ФЛП

Выбор между сдачей жилья как физическое лицо или как ФЛП зависит от суммы арендной платы и ваших планов.

Физическое лицо: подходит, если доход от аренды небольшой (до 10 000-12 000 грн в месяц). Налоги составляют 23% от дохода, но не нужно вести бухгалтерию или платить фиксированные взносы. ФЛП II группы: выгоднее для тех, кто сдаёт жильё за 22 000 грн и больше, ведь налоги фиксированные (4 270 грн). Однако нужна регистрация ФЛП и регулярная отчётность. ФЛП III группы: оптимально для средних доходов (10 000-20 000 грн), ведь 5% налога плюс ЕСВ часто дешевле, чем 23% для физических лиц.

Как сообщалось, сдача квартиры в Украине без официального договора является достаточно распространенной практикой, где владельцы часто полагаются на устные договоренности и порядочность арендаторов. Однако, такое доверие может обернуться проблемами: что делать, когда арендатор прекращает платить, а вы не имеете никаких письменных подтверждений? Отсутствие договора лишает владельца юридической защиты, оставляя его беззащитным в подобных ситуациях.

Также мы сообщали, что изменение арендной платы после подписания договора часто приводит к конфликтам. Однако, согласно законодательству Украины, эта процедура четко регламентирована. Арендодатель не может просто так изменить сумму — для этого должны быть законные основания и соблюдена установленная процедура. Важно знать свои права и обязанности, чтобы избежать недоразумений и защитить свои интересы.