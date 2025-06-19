Як сплачувати податки з оренди нерухомості у 2025 році — правила від ДПС

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Здача нерухомості в оренду — популярний спосіб отримання додаткового доходу в Україні. У 2025 році це не лише стабільне джерело доходу, а й зона підвищеного контролю. Податкова служба України дедалі активніше бореться з тіньовою орендою. У центрі уваги — кожен, хто здає житло без договору та не декларує прибуток. І якщо раніше це було справою совісті, то сьогодні — обов’язком із правовими наслідками.

Як нагадали у Головному управлінні ДПС у Черкаській області, кожен, хто здає квартиру, будинок чи комерційне приміщення, має декларувати доходи та сплачувати податки.

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Якщо ви здаєте квартиру або будинок, але не зареєстровані як підприємець, то діє загальний механізм оподаткування для фізичних осіб:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Загальна ставка — 19,5% від отриманого доходу. Якщо, наприклад, ви здаєте квартиру за 10 000 грн на місяць, то за рік отримаєте 120 000 грн, з яких 23 400 грн слід буде сплатити державі.

"Ці податки повинні бути задекларовані та сплачені не пізніше 1 серпня року, що настає за звітним", — пояснюють у ДПС.

Декларація: коли, як і через що

Кожен орендодавець, який отримав дохід у 2024 році, має подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2025 року.

Подати декларацію можна:

особисто у податковій інспекції;

онлайн через Електронний кабінет платника на офіційному сайті ДПС.

Сервіс працює зручніше, ніж раніше: є підказки, попередньо заповнені поля, автоматичне формування квитанцій про сплату.

Чому договір оренди — не просто "папірець"

У ДПС наголошують: договір оренди — це юридична підстава для декларування доходу, і він має бути письмовим. Наявність договору — це:

страховка у разі конфлікту з орендарем;

захист від подвійного оподаткування у разі податкової перевірки;

підтвердження реального доходу на випадок судових спорів.

"У 2024-му посилилася взаємодія ДПС із керуючими компаніями, ОСББ і навіть банками. Виявити факт проживання без договору — простіше, ніж здається", — повідомляють у відомстві.

Здаєте через Booking.com чи подобово? Станете підприємцем

Короткострокова оренда — через Airbnb, Booking.com чи навіть телеграм-канали — несе іншу юридичну природу. Якщо така діяльність має ознаки систематичності, податкова може визнати її підприємницькою, незалежно від формального статусу.

У такому разі:

потрібно зареєструватися як ФОП;

обрати групу спрощеної системи оподаткування;

сплачувати ЄСВ та єдиний податок.

Для ФОП 3-ї групи це:

5% від доходу (єдиний податок);

1 870 грн щомісячно — мінімальний ЄСВ у 2025 році.

Що буде, якщо не сплатити: штрафи, пеня і більше

Податкова стала жорсткішою до порушників. Якщо орендодавець не задекларував дохід або не сплатив податок, на нього можуть чекати:

штраф 25% від несплаченої суми (при повторному порушенні — 50%);

пеня — за кожен день прострочення;

адміністративний штраф — до 850 грн.

Окрім того, ризикуєте втратити спокій — адже перевірки у 2025 році будуть точковими, із залученням аналітики даних та даних з відкритих джерел, додають податківці.

Нові інструменти контролю: як ДПС виявляє "тіньову" оренду

ДПС отримала доступ до інформації з реєстрів житлової нерухомості, спільно з громадами проводить перевірки за фактом проживання мешканців. Також враховуються:

платежі за комунальні послуги (якщо хтось платить, а не зареєстрований — сигнал);

інформація від управителів багатоквартирних будинків;

анонімні звернення громадян.

Що ще варто знати українцям

В Україні нерідко здають житло без офіційного договору, покладаючись на усні домовленості та порядність орендарів. Однак, така практика залишає власників незахищеними, адже без письмової угоди виникають серйозні проблеми, якщо квартиранти припиняють платити. У подібних ситуаціях власник фактично не має юридичних важелів впливу.

Також ми розповідали, що зміна орендної плати після підписання договору часто призводить до суперечок між орендодавцями та орендарями. Однак українське законодавство чітко регулює процедуру внесення таких змін.