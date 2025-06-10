Ринок оренди 2025 — чому квартири зникли, а ціни зростають

Київ втрачає вільні квартири — як ціни на оренду б’ють рекорди
Ситуація на ринку оренди житла в Україні у травні показала ознаки гостроти та дисбалансу. У деяких регіонах суттєво зменшилася кількість доступних квартир, що спричинило певні реакції на рівні цін. Проте в кожній області ця реакція виявилася індивідуальною — як в показниках пропозиції та попиту, так і в динаміці вартості.
За даними аналітиків платформи DIM.RIA, у багатьох областях кількість пропозицій до оренди знизилася — найпомітніше це проявилося у Кіровоградській області, де в травні зафіксовано падіння на 40 %. У Києві також відбулося значне зниження — індекс склав мінус 22 % порівняно із квітнем.
Проте не всюди ситуація стала гіршою. Дві області зафіксували стрімке зростання пропозицій: Чернівецька — зріст на 35 %, а у Закарпатській — на 29 %. Це свідчить про активізацію ринку в західних регіонах, можливо, через приплив внутрішньо переміщених осіб або пожвавлення туристичного сектору, наголошують експерти.
Попит: епохальні дисбаланси
Попит на ринку суттєво випереджає пропозицію майже по всій Україні. Лише в Києві співвідношення "оголошень-відгуків" становить 1:6 — тобто кожна квартира отримує шість відповідей орендарів. Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією зафіксовано в таких регіонах:
- Миколаївська область: попит перевищує пропозицію в 36 разів;
- Житомирська область: розрив сягає 30 разів;
- Тернопільська область: пропозиція відстає від попиту у 27 разів.
Ці цифри вказують на те, що ринок у тих регіонах перебуває в стані дефіциту, де попит критично перевищує доступну пропозицію.
Цінова динаміка: як дефіцит впливає на вартість оренди
Реакція цін на ринку оренди була такою ж різнобічною, як і динаміка пропозиції та попиту. У більшості регіонів, за останній місяць, ціни змінювалися в межах кількох відсотків, що свідчить про відносну стабільність або незначні коливання. Проте, були й помітні винятки, де ціни продемонстрували значніші зміни.
Зростання цін зафіксовано у Закарпатській та Тернопільській областях (на 11%). Варто зазначити, що Тернопільщина входить до трійки регіонів з найбільшим відривом попиту від пропозиції, що логічно пояснює таке зростання.
Паралельно з цим, зниження цін спостерігалося у Черкаській (-11%) та Чернігівській (-15%) областях. Це може бути пов'язано як зі збільшенням пропозиції, так і зі зниженням попиту або іншими регіональними факторами.
Максимальний ціновий розрив
Щонайменше у роботі з однокімнатними квартирами очевидний глибокий регіональний контраст. У Києві середня вартість склала 18 177 грн, тоді як у Херсонській області — лише 2 500 грн. Це більше ніж семиразовий розрив, що ілюструє крайній рівень нерівності в ціновій політиці.
У Миколаївській і Житомирській областях, де попит невпинно перевищує пропозицію, ціни навіть трохи знизилися — на 2% і 4% відповідно. Це може вказувати на короткочасну ринкову реакцію або на нестабільність попиту, зазначають експерти.
Ситуація у столиці
Київ, як економічний та адміністративний центр країни, традиційно посідає особливе місце на ринку оренди житла. У травні 2025 року столиця підтвердила свій статус найдорожчого міста для оренди, де середня вартість однокімнатної квартири досягла 18,2 тис. грн. Це на 4% більше порівняно з квітнем, що вказує на продовження зростання цін у Києві, попри падіння пропозиції.
Ціни в Києві значно відрізняються залежно від району. Найвищі ціни на однокімнатні квартири традиційно зафіксовані у центральних та престижних районах:
- Печерський район — понад 23 тис. грн;
- Шевченківський район — понад 26 тис. грн.
Натомість найдешевші варіанти оренди доступні у віддалених або менш престижних районах. Так, у Деснянському районі середня вартість оренди однокімнатної квартири склала близько 11 тис. грн. Такий значний розрив у цінах дозволяє орендарям, залежно від їхнього бюджету та пріоритетів, обирати оптимальний варіант житла.
Чому виникає дефіцит і що буде далі
Дефіцит квартир в оренду, на думку експертів, може бути спричинений кількома факторами:
- Міграційні процеси: внутрішнє переміщення населення через економічні чи безпекові причини збільшує попит у певних регіонах.
- Сезонність: травень традиційно є періодом активізації ринку оренди через переїзди студентів, працівників і сімей.
- Економічні фактори: зростання цін на комунальні послуги чи податки може змушувати власників відмовлятися від здачі квартир в оренду.
У майбутньому ситуація залежатиме від економічної стабільності, міграційних потоків і державної політики у сфері житла. У регіонах із дефіцитом пропозиції ціни, ймовірно, продовжать зростати, тоді як у менш популярних областях можливе подальше зниження вартості оренди, вважають фахівці.
Як повідомлялось, зміна орендної плати після підписання договору є частим джерелом розбіжностей між орендодавцем і орендарем. Однак, українське законодавство чітко регламентує процедуру внесення таких змін.
Також ми повідомляли, що в Україні однією з найчастіших проблем для власників житла є орендарі, що не платять і відмовляються виселятися. Це призводить до фінансових збитків та значних юридичних складнощів для орендодавців. Важливо пам'ятати, що спроби самостійно вирішити ситуацію можуть мати негативні правові наслідки, тому завжди варто діяти згідно з законом.
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