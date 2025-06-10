Рынок аренды 2025 — почему квартиры исчезли, а цены растут

Люди с коробками. Фото: Freepik

Ситуация на рынке аренды жилья в Украине в мае показала признаки остроты и дисбаланса. В некоторых регионах существенно уменьшилось количество доступных квартир, что повлекло определенные реакции на уровне цен. Однако в каждой области эта реакция оказалась индивидуальной — как в показателях предложения и спроса, так и в динамике стоимости.

По данным аналитиков платформы DIM.RIA, во многих областях количество предложений к аренде снизилось — наиболее заметно это проявилось в Кировоградской области, где в мае зафиксировано падение на 40%. В Киеве также произошло значительное снижение — индекс составил минус 22% по сравнению с апрелем.

Реклама

Читайте также:

Однако не везде ситуация стала хуже. Две области зафиксировали стремительный рост предложений: Черновицкая — рост на 35 %, а в Закарпатской — на 29 %. Это свидетельствует об активизации рынка в западных регионах, возможно, из-за притока внутренне перемещенных лиц или оживления туристического сектора, отмечают эксперты.

Предложения на рынке аренды. Графика: DIM.RIA

Спрос: эпохальные дисбалансы

Спрос на рынке существенно опережает предложение почти по всей Украине. Только в Киеве соотношение "объявлений-отзывов" составляет 1:6 — то есть каждая квартира получает шесть ответов арендаторов. Наибольший дисбаланс между спросом и предложением зафиксирован в таких регионах:

Николаевская область: спрос превышает предложение в 36 раз;

Житомирская область: разрыв достигает 30 раз;

Тернопольская область: предложение отстает от спроса в 27 раз.

Соотношение спроса и предложений. Графика: DIM.RIA

Эти цифры указывают на то, что рынок в тех регионах находится в состоянии дефицита, где спрос критически превышает доступное предложение.

Спрос на аренду квартир. Графика: DIM.RIA

Ценовая динамика: как дефицит влияет на стоимость аренды

Реакция цен на рынке аренды была такой же разносторонней, как и динамика предложения и спроса. В большинстве регионов, за последний месяц, цены менялись в пределах нескольких процентов, что свидетельствует об относительной стабильности или незначительных колебаниях. Однако, были и заметные исключения, где цены продемонстрировали значительные изменения.

Рост цен зафиксирован в Закарпатской и Тернопольской областях (на 11%). Стоит отметить, что Тернопольщина входит в тройку регионов с наибольшим отрывом спроса от предложения, что логично объясняет такой рост.

Параллельно с этим, снижение цен наблюдалось в Черкасской (-11%) и Черниговской (-15%) областях. Это может быть связано как с увеличением предложения, так и со снижением спроса или другими региональными факторами.

Цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: DIM.RIA

Максимальный ценовой разрыв

Как минимум в работе с однокомнатными квартирами очевиден глубокий региональный контраст. В Киеве средняя стоимость составила 18 177 грн, тогда как в Херсонской области — всего 2 500 грн. Это более чем семикратный разрыв, иллюстрирующий крайний уровень неравенства в ценовой политике.

В Николаевской и Житомирской областях, где спрос постоянно превышает предложение, цены даже немного снизились — соответственно, на 2 % и 4 %. Это может указывать на кратковременную рыночную реакцию или на нестабильность спроса, отмечают эксперты.

Ситуация в столице

Киев, как экономический и административный центр страны, традиционно занимает особое место на рынке аренды жилья. В мае 2025 года столица подтвердила свой статус самого дорогого города для аренды, где средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла 18,2 тыс. грн. Это на 4% больше по сравнению с апрелем, что указывает на продолжение роста цен в Киеве, несмотря на падение предложения.

Цены в Киеве значительно отличаются в зависимости от района. Самые высокие цены на однокомнатные квартиры традиционно зафиксированы в центральных и престижных районах:

Печерский район — более 23 тыс. грн;

Шевченковский район — более 26 тыс. грн.

Зато, самые дешевые варианты аренды доступны в отдаленных или менее престижных районах. Так, в Деснянском районе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила около 11 тыс. грн. Такой значительный разрыв в ценах позволяет арендаторам, в зависимости от их бюджета и приоритетов, выбирать оптимальный вариант жилья.

Цены на аренду квартир в Киеве. Графика: DIM.RIA

Почему возникает дефицит и что будет дальше

Дефицит квартир в аренду, по мнению экспертов, может быть вызван несколькими факторами:

Миграционные процессы: внутреннее перемещение населения по экономическим или безопасностным причинам увеличивает спрос в определенных регионах. Сезонность: май традиционно является периодом активизации рынка аренды из-за переездов студентов, работников и семей. Экономические факторы: рост цен на коммунальные услуги или налоги может заставлять владельцев отказываться от сдачи квартир в аренду.

В будущем ситуация будет зависеть от экономической стабильности, миграционных потоков и государственной политики в сфере жилья. В регионах с дефицитом предложения цены, вероятно, продолжат расти, тогда как в менее популярных областях возможно дальнейшее снижение стоимости аренды, считают специалисты.

Как сообщалось, изменение арендной платы после подписания договора является частым источником разногласий между арендодателем и арендатором. Однако, украинское законодательство четко регламентирует процедуру внесения таких изменений.

Также мы сообщали, что в Украине одной из самых частых проблем для собственников жилья являются арендаторы, которые не платят и отказываются выселяться. Это приводит к финансовым убыткам и значительным юридическим сложностям для арендодателей. Важно помнить, что попытки самостоятельно решить ситуацию могут иметь негативные правовые последствия, поэтому всегда стоит действовать по закону.