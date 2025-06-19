Как платить налоги с аренды недвижимости в 2025 году — правила от ГНС

Спрятаться не получится — ГНС предупредила "серых" арендодателей
Сдача недвижимости в аренду — популярный способ получения дополнительного дохода в Украине. В 2025 году это не только стабильный источник дохода, но и зона повышенного контроля. Налоговая служба Украины все активнее борется с теневой арендой. В центре внимания — каждый, кто сдает жилье без договора и не декларирует прибыль. И если раньше это было делом совести, то сегодня — обязанностью с правовыми последствиями.
Как напомнили в Главном управлении ГНС в Черкасской области, каждый, кто сдает квартиру, дом или коммерческое помещение, должен декларировать доходы и платить налоги.
Что и сколько нужно платить: формула проста
Если вы сдаете квартиру или дом, но не зарегистрированы как предприниматель, то действует общий механизм налогообложения для физических лиц:
- 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% — военный сбор.
Общая ставка — 19,5% от полученного дохода. Если, например, вы сдаете квартиру за 10 000 грн в месяц, то за год получите 120 000 грн, из которых 23 400 грн следует уплатить государству.
"Эти налоги должны быть задекларированы и уплачены не позднее 1 августа года, следующего за отчетным", — объясняют в ГНС.
Декларация: когда, как и через что
Каждый арендодатель, который получил доход в 2024 году, должен подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая 2025 года.
Подать декларацию можно:
- лично в налоговой инспекции;
- онлайн через Электронный кабинет плательщика на официальном сайте ГНС.
Сервис работает удобнее, чем раньше: есть подсказки, предварительно заполненные поля, автоматическое формирование квитанций об уплате.
Почему договор аренды — не просто "бумажка"
В ГНС отмечают: договор аренды — это юридическое основание для декларирования дохода, и он должен быть письменным. Наличие договора — это:
- страховка в случае конфликта с арендатором;
- защита от двойного налогообложения в случае налоговой проверки;
- подтверждение реального дохода на случай судебных споров.
"В 2024-м усилилось взаимодействие ГНС с управляющими компаниями, ОСМД и даже банками. Выявить факт проживания без договора — проще, чем кажется", — сообщают в ведомстве.
Сдаете через Booking.com или посуточно? Станете предпринимателем
Краткосрочная аренда — через Airbnb, Booking.com или даже телеграм-канал — несет другую юридическую природу. Если такая деятельность имеет признаки систематичности, налоговая может признать ее предпринимательской, независимо от формального статуса.
В таком случае:
- нужно зарегистрироваться как ФЛП;
- выбрать группу упрощенной системы налогообложения;
- платить ЕСВ и единый налог.
Для ФЛП 3-й группы это:
- 5% от дохода (единый налог);
- 1 870 грн ежемесячно — минимальный ЕСВ в 2025 году.
Что будет, если не уплатить: штрафы, пеня и больше
Налоговая стала жестче к нарушителям. Если арендодатель не задекларировал доход или не уплатил налог, его могут ждать:
- штраф 25% от неуплаченной суммы (при повторном нарушении — 50%);
- пеня — за каждый день просрочки;
- административный штраф — до 850 грн.
Кроме того, рискуете потерять спокойствие — ведь проверки в 2025 году будут точечными, с привлечением аналитики данных и данных из открытых источников, добавляют налоговики.
Новые инструменты контроля: как ГНС выявляет "теневую" аренду
ГНС получила доступ к информации из реестров жилой недвижимости, совместно с общинами проводит проверки по факту проживания жителей. Также учитываются:
- платежи за коммунальные услуги (если кто-то платит, а не зарегистрирован — сигнал);
- информация от управляющих многоквартирных домов;
- анонимные обращения граждан.
Что еще стоит знать украинцам
В Украине нередко сдают жилье без официального договора, полагаясь на устные договоренности и порядочность арендаторов. Однако, такая практика оставляет владельцев незащищенными, ведь без письменного соглашения возникают серьезные проблемы, если квартиранты прекращают платить. В подобных ситуациях владелец фактически не имеет юридических рычагов воздействия.
Также мы рассказывали, что изменение арендной платы после подписания договора часто приводит к спорам между арендодателями и арендаторами. Однако украинское законодательство четко регулирует процедуру внесения таких изменений.
Читайте Новини.LIVE!