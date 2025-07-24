Скільки квадратних метрів нерухомості не оподатковується — норми та винятки у 2025 році

Жінка робить нотатки. Фото: Freepik

Попри війну, податок на нерухомість в Україні у 2025 році зберігається. Він стосується не всіх, а лише тих фізичних осіб, які володіють квартирами чи будинками з надлишковою площею. В основі – норма житлової площі, що не оподатковується. Якщо її перевищено, власник платить податок — але не за все помешкання, а лише за "зайві" квадратні метри.

Податок сплачується не за фактичне користування, а за право власності, наголошують у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області. Тобто навіть якщо квартира не використовується, але її площа перевищує встановлену норму, податок нараховується.

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Закріплена у Податковому кодексі норма наступна:

для квартир — 60 кв. м;

для житлових будинків — 120 кв. м;

для об’єктів, які складаються одночасно з квартири і будинку — 180 кв. м.

Якщо особа має кілька об'єктів, площа підсумовується, і норма теж. Тобто при сумарній площі житлової нерухомості, що не перевищує 60 кв. м (квартира) або 120 кв. м (будинок), податок не сплачується. Якщо ж ліміт перевищено, платиться лише за кожен "зайвий" квадратний метр.

"Оподатковуються лише квадратні метри, які перевищують встановлені норми. Наприклад, якщо власник має квартиру площею 120 квадратних метрів, то податок нарахують лише на 60 "зайвих" квадратних метрів", — підкреслюють податківці.

Розмір податку на нерухомість у 2025

Податок на нерухомість встановлюють місцеві ради, але не більше 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за квадрат на рік.

У 2025 році мінімальна зарплата становить 7 100 грн. Відповідно:

максимальна ставка — 1,5% × 7 100 = 106,5 грн за 1 кв. м на рік;

конкретну ставку визначає територіальна громада.

Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, податок нараховують на 20 кв. м. За ставки 100 грн/кв. м це 2 000 грн на рік.

Податок при спільній власності

Якщо нерухомість перебуває у спільній власності кількох осіб, податок розподіляється залежно від типу власності. Наприклад, якщо квартира площею 150 кв. м належить двом особам і поділена в натурі (зареєстрована як два окремі об’єкти), кожному власнику належить по 75 кв. м. Після врахування пільги (60 кв. м) кожен сплачує податок лише за 15 кв. м.

Якщо ж власність не поділена, податок нараховується на 90 кв. м (150 мінус 60), а сплата розподіляється між власниками за їхньою згодою.

Які об'єкти не обкладаються податком

Навіть якщо площа більша за норму, є винятки. Податок не сплачують:

ветерани війни та учасники бойових дій (за певних умов);

пенсіонери, якщо нерухомість — єдина;

особи з інвалідністю 1 групи;

діти-сироти;

власники садових будинків, які не призначені для постійного проживання.

Остаточне рішення — за місцевою радою. У деяких громадах діють додаткові пільги.

За що доведеться заплатити податок точно

Податок доведеться платити за:

житлову площу, що перевищує встановлену норму;

нерухомість у спільній власності, якщо сумарна площа перевищує ліміт;

другу, третю тощо квартиру або будинок — навіть якщо площа кожного з них не перевищує 60 кв. м.

Якщо нерухомість здана в оренду, її площа не враховує пільги — податок нараховується повністю.

Коли сплачується податок і хто надсилає повідомлення

Податкова служба надсилає фізичній особі повідомлення-рішення до 1 липня наступного за звітним року. У 2025 році податок сплачується за 2024 рік. З моменту отримання рішення у платника є 60 днів на оплату.

Якщо нерухомість придбана у середині року, податок розраховується пропорційно кількості місяців володіння.

Як повідомлялось, передача житла в оренду в 2025 році вимагає особливої уваги, адже це не лише джерело доходу, а й податкове зобов'язання. Державні органи посилили моніторинг, тож власникам квартир важливо ретельно дотримуватися всіх правил, щоб уникнути штрафів та перевірок.

Також Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що стане фундаментом для масштабної житлової реформи в Україні. Цей документ не тільки змінює підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, але й відкриває шлях для залучення міжнародного фінансування.