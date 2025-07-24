Сколько квадратных метров недвижимости не облагается налогом — нормы и исключения в 2025 году

Женщина делает заметки. Фото: Freepik

Несмотря на войну, налог на недвижимость в Украине в 2025 году сохраняется. Он касается не всех, а только тех физических лиц, которые владеют квартирами или домами с избыточной площадью. В основе — норма жилой площади, которая не облагается налогом. Если она превышена, владелец платит налог — но не за все помещение, а только за "лишние" квадратные метры.

Налог уплачивается не за фактическое пользование, а за право собственности, отмечают в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области. То есть даже если квартира не используется, но ее площадь превышает установленную норму, налог начисляется.

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Сколько квадратных метров не облагается налогом в 2025 году

Закрепленная в Налоговом кодексе норма следующая:

для квартир — 60 кв. м;

для жилых домов — 120 кв. м;

для объектов, которые состоят одновременно из квартиры и дома — 180 кв. м.

Если человек имеет несколько объектов, площадь суммируется, и норма тоже. То есть при суммарной площади жилой недвижимости, не превышающей 60 кв. м (квартира) или 120 кв. м (дом), налог не уплачивается. Если же лимит превышен, платится лишь за каждый "лишний" квадратный метр.

"Облагаются налогом только квадратные метры, которые превышают установленные нормы. Например, если владелец имеет квартиру площадью 120 квадратных метров, то налог начислят только на 60 "лишних" квадратных метров", — подчеркивают налоговики.

Размер налога на недвижимость в 2025 году

Налог на недвижимость устанавливают местные советы, но не более 1,5% от размера минимальной заработной платы за квадрат в год.

В 2025 году минимальная зарплата составляет 7 100 грн. Соответственно:

максимальная ставка — 1,5% × 7 100 = 106,5 грн за 1 кв. м в год;

конкретную ставку определяет территориальная община.

Например, если квартира имеет площадь 80 кв. м, налог начисляют на 20 кв. м. При ставке 100 грн/кв. м это 2 000 грн в год.

Налог при совместной собственности

Если недвижимость находится в совместной собственности нескольких лиц, налог распределяется в зависимости от типа собственности. Например, если квартира площадью 150 кв. м принадлежит двум лицам и разделена в натуре (зарегистрирована как два отдельных объекта), каждому владельцу принадлежит по 75 кв. м. После учета льготы (60 кв. м) каждый уплачивает налог только за 15 кв. м.

Если же собственность не разделена, налог начисляется на 90 кв. м (150 минус 60), а уплата распределяется между собственниками по их согласию.

Какие объекты не облагаются налогом

Даже если площадь больше нормы, есть исключения. Налог не платят:

ветераны войны и участники боевых действий (при определенных условиях);

пенсионеры, если недвижимость — единственная;

лица с инвалидностью 1 группы;

дети-сироты;

владельцы садовых домов, которые не предназначены для постоянного проживания.

Окончательное решение — за местным советом. В некоторых общинах действуют дополнительные льготы.

За что придется заплатить налог точно

Налог придется платить за:

жилую площадь, превышающую установленную норму;

недвижимость в совместной собственности, если суммарная площадь превышает лимит;

вторую, третью и т.д. квартиру или дом — даже если площадь каждого из них не превышает 60 кв. м.

Если недвижимость сдана в аренду, ее площадь не учитывает льготы — налог начисляется полностью.

Когда уплачивается налог и кто присылает уведомление

Налоговая служба направляет физическому лицу уведомление-решение до 1 июля следующего за отчетным года. В 2025 году налог уплачивается за 2024 год. С момента получения решения у плательщика есть 60 дней на оплату.

Если недвижимость приобретена в середине года, налог рассчитывается пропорционально количеству месяцев владения.

Как сообщалось, передача жилья в аренду в 2025 году требует особого внимания, ведь это не только источник дохода, но и налоговое обязательство. Государственные органы усилили мониторинг, поэтому владельцам квартир важно тщательно соблюдать все правила, чтобы избежать штрафов и проверок.

Также Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который станет фундаментом для масштабной жилищной реформы в Украине. Этот документ не только меняет подходы к ипотеке, аренде и квартирным очередям, но и открывает путь для привлечения международного финансирования.