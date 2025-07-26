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Главная Недвижимость Покупка недвижимости — сколько объектов можно по закону в 2025

Покупка недвижимости — сколько объектов можно по закону в 2025

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:15
Сколько недвижимости может иметь один человек в Украине — ограничения и правила в 2025 году
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Собственное жилье — это не только место для жизни, но и надежная инвестиция, обеспечивающая стабильность и уверенность в будущем. В Украине рынок недвижимости остается привлекательным как для граждан, так и для иностранных инвесторов. Особенно популярны квартиры в новостройках, которые покупают для проживания или как способ сохранения капитала.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько недвижимости может иметь один человек в 2025 году.

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Сколько можно иметь квартир в собственности в Украине

В Украине нет прямого законодательного ограничения на количество квартир, которыми может владеть один человек. Это означает, что граждане могут покупать неограниченное количество объектов жилой и нежилой недвижимости. Главное условие — законность источников средств и чистота сделки.

Если планируется инвестирование в недвижимость с целью дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи, необходимо учесть налоговые нюансы и ограничения, касающиеся статуса объекта и правил ведения предпринимательской деятельности.

Какие ограничения при владении недвижимостью

Даже несмотря на отсутствие лимита на количество жилья, некоторые законодательные границы все же существуют. Среди них:

  1. Арест или обременение — недвижимость с судебными или исполнительными обременениями нельзя продавать или дарить.
  2. Совместная собственность — любая сделка требует согласия всех совладельцев.
  3. Объекты культурного наследия — нельзя вносить изменения без разрешения государства.
  4. Нотариальное оформление — без него сделка может быть признана недействительной.
  5. Неуплата налогов — грозит штрафами, пеней и даже потерей имущества.

Для иностранцев действуют дополнительные ограничения: запрет на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, исключение — наследование с последующей обязательной продажей.

"Иностранец может свободно покупать квартиру или дом в Украине, но не имеет права владеть сельхозземлей это осталось неизменным после земельной реформы", — комментирует юрист по недвижимости Марина Сергиенко.

Налоги на недвижимость при нескольких объектах

В 2025 году владельцы недвижимости продолжают платить налог на недвижимое имущество, если площадь превышает установленные нормы. База налогообложения:

  • для квартир — более 60 кв. м;
  • для домов — более 120 кв. м;
  • для суммарной площади разных типов — свыше 180 кв. м.

Ставка устанавливается местными органами, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год. В 2025 этот предел составляет 106,5 грн/кв. м (от 7100 грн в январе 2024).

Отметим, что налоговая не присылает уведомлений, если недвижимость не превышает пороговые площади.

Как оформить несколько квартир на одно имя

Покупая квартиру в новостройке, важно понимать все этапы процесса:

  1. Предварительный договор — инвестор подписывает документ с застройщиком. Необходимы: паспорт, ИНН, денежные средства, согласие второго супруга.
  2. Ожидание сдачи дома — в договоре фиксируется дата ввода в эксплуатацию.
  3. Оформление права собственности — после получения почтового адреса застройщиком.

Для регистрации собственности нужны:

  • паспорт и ИНН покупателя;
  • паспорт и ИНН второго супруга;
  • свидетельство о браке;
  • договор купли-продажи;
  • акт приема-передачи;
  • технический паспорт объекта;
  • документы о вводе в эксплуатацию.

После этого владелец получает выписку из Государственного реестра вещных прав.

Что учесть при инвестировании в несколько объектов

Иметь несколько квартир — это законно, но с этим связаны дополнительные обязанности:

  1. Отчетность — если сдаете в аренду, стоит зарегистрироваться как ФЛП или подавать декларации.
  2. Налоговая нагрузка — увеличивается с каждой дополнительной единицей недвижимости.
  3. Управление недвижимостью — требует времени и знаний или найма профессионального управляющего.

Как сообщалось, несмотря на войну, налог на недвижимость в Украине в 2025 году остается в силе, но касается только владельцев жилья с избыточной площадью. Облагаются налогом только "лишние" квадратные метры, превышающие установленную норму.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2013 года в Украине заработал Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), который централизовал учет всех прав собственности на недвижимость. Однако, права на имущество, приобретенное до этой даты, не были внесены в реестр автоматически.

недвижимость жилье документы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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