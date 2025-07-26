Сколько недвижимости может иметь один человек в Украине — ограничения и правила в 2025 году

Покупка недвижимости — сколько объектов можно по закону в 2025
Собственное жилье — это не только место для жизни, но и надежная инвестиция, обеспечивающая стабильность и уверенность в будущем. В Украине рынок недвижимости остается привлекательным как для граждан, так и для иностранных инвесторов. Особенно популярны квартиры в новостройках, которые покупают для проживания или как способ сохранения капитала.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько недвижимости может иметь один человек в 2025 году.
Сколько можно иметь квартир в собственности в Украине
В Украине нет прямого законодательного ограничения на количество квартир, которыми может владеть один человек. Это означает, что граждане могут покупать неограниченное количество объектов жилой и нежилой недвижимости. Главное условие — законность источников средств и чистота сделки.
Если планируется инвестирование в недвижимость с целью дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи, необходимо учесть налоговые нюансы и ограничения, касающиеся статуса объекта и правил ведения предпринимательской деятельности.
Какие ограничения при владении недвижимостью
Даже несмотря на отсутствие лимита на количество жилья, некоторые законодательные границы все же существуют. Среди них:
- Арест или обременение — недвижимость с судебными или исполнительными обременениями нельзя продавать или дарить.
- Совместная собственность — любая сделка требует согласия всех совладельцев.
- Объекты культурного наследия — нельзя вносить изменения без разрешения государства.
- Нотариальное оформление — без него сделка может быть признана недействительной.
- Неуплата налогов — грозит штрафами, пеней и даже потерей имущества.
Для иностранцев действуют дополнительные ограничения: запрет на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, исключение — наследование с последующей обязательной продажей.
"Иностранец может свободно покупать квартиру или дом в Украине, но не имеет права владеть сельхозземлей — это осталось неизменным после земельной реформы", — комментирует юрист по недвижимости Марина Сергиенко.
Налоги на недвижимость при нескольких объектах
В 2025 году владельцы недвижимости продолжают платить налог на недвижимое имущество, если площадь превышает установленные нормы. База налогообложения:
- для квартир — более 60 кв. м;
- для домов — более 120 кв. м;
- для суммарной площади разных типов — свыше 180 кв. м.
Ставка устанавливается местными органами, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год. В 2025 этот предел составляет 106,5 грн/кв. м (от 7100 грн в январе 2024).
Отметим, что налоговая не присылает уведомлений, если недвижимость не превышает пороговые площади.
Как оформить несколько квартир на одно имя
Покупая квартиру в новостройке, важно понимать все этапы процесса:
- Предварительный договор — инвестор подписывает документ с застройщиком. Необходимы: паспорт, ИНН, денежные средства, согласие второго супруга.
- Ожидание сдачи дома — в договоре фиксируется дата ввода в эксплуатацию.
- Оформление права собственности — после получения почтового адреса застройщиком.
Для регистрации собственности нужны:
- паспорт и ИНН покупателя;
- паспорт и ИНН второго супруга;
- свидетельство о браке;
- договор купли-продажи;
- акт приема-передачи;
- технический паспорт объекта;
- документы о вводе в эксплуатацию.
После этого владелец получает выписку из Государственного реестра вещных прав.
Что учесть при инвестировании в несколько объектов
Иметь несколько квартир — это законно, но с этим связаны дополнительные обязанности:
- Отчетность — если сдаете в аренду, стоит зарегистрироваться как ФЛП или подавать декларации.
- Налоговая нагрузка — увеличивается с каждой дополнительной единицей недвижимости.
- Управление недвижимостью — требует времени и знаний или найма профессионального управляющего.
Как сообщалось, несмотря на войну, налог на недвижимость в Украине в 2025 году остается в силе, но касается только владельцев жилья с избыточной площадью. Облагаются налогом только "лишние" квадратные метры, превышающие установленную норму.
Также мы рассказывали, что с 1 января 2013 года в Украине заработал Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), который централизовал учет всех прав собственности на недвижимость. Однако, права на имущество, приобретенное до этой даты, не были внесены в реестр автоматически.
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