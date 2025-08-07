Відео
Нікому не потрібні навіть задарма — які долари неможливо продати

Нікому не потрібні навіть задарма — які долари неможливо продати

Дата публікації: 7 серпня 2025 16:10
Обмін доларів в Україні — які купюри ніхто не зможе продати і що з ними робити
Обмінник у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Далеко не всі купюри долара українці зможуть продати. Необхідно переконатися, що готівка відповідає всім ознакам платіжності, перш ніж нести її в обмінник. Тоді нашим громадянам вдасться уникнути неочікуваних проблем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доларові купюри не можна продати в Україні.

Які долари не приймають на обмін

Українське валютне законодавство передбачає здійснення обмінних операцій з купюрами долара, випущеними після 1914 року. На практиці трапляється, що фінансові установи відмовляються купувати банкноти старого зразка, зокрема 1996-2003 років, але фактично такі дії заборонені.

"Уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків", — констатували в НБУ.

Право відмовити клієнту в обслуговуванні надається у випадку, коли готівкова валюта:

  • має ознаки підроблення;
  • є очевидно несправжньою (з рекламними штампами чи написом "Сувенір");
  • сильно пошкоджена/зношена;
  • повністю виведена з обігу;
  • випущена до 1914 року.

Фальшиву валюту відправляють на дослідження в Національний банк, після чого віддають в поліцію для розслідування (без відшкодування власнику). Сильно пошкоджені та виведені з обігу долари приймаються в касах фінансових установ на інкасо, тобто їх надсилають в іноземний банк-кореспондент для заміни (послуга платна).

Які купюри відправляють на інкасо

Наявність ознак сильного пошкодження означає, що готівкою не вдасться скористатися. Її не вийде продати, доведеться лише замінювати. Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, інкасо підлягають такі купюри:

  • розірвані (розрізані) на частини;
  • з пошкодженими елементами дизайну та захисту;
  • зі зміненим кольором паперу та/або зображень;
  • з локальними забрудненнями (плямами), загальний розмір яких перевищує половину площі банкноти;
  • обпалені, пропалені, трухлі;
  • з явними друкарськими недоліками.

На чорному ринку такі долари теж не куплять, оскільки приватні особи не зможуть їх потім нікому продати навіть задешево. Українцям рекомендують слідкувати за станом валютних цінностей і швидко обмінювати готівкові гроші з ознаками навіть незначного зношення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто якнайшвидше позбутися деяких купюр долара і євро. З обміном готівки давніх років випуску можуть виникнути проблеми, а банкноту 500 євро взагалі відмовляються приймати для розрахунків у ЄС.

Також ми писали, що у разі появи на доларах плісняви купюри ще можна врятувати. Треба обережно протерти їх сухою тканиною й обробити слабким розчином відбілювача. Потім слід висушити гроші між рушниками, аби вони не деформувалися.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
