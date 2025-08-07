Обмін доларів в Україні — які купюри ніхто не зможе продати і що з ними робити

Нікому не потрібні навіть задарма — які долари неможливо продати
Далеко не всі купюри долара українці зможуть продати. Необхідно переконатися, що готівка відповідає всім ознакам платіжності, перш ніж нести її в обмінник. Тоді нашим громадянам вдасться уникнути неочікуваних проблем.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які доларові купюри не можна продати в Україні.
Які долари не приймають на обмін
Українське валютне законодавство передбачає здійснення обмінних операцій з купюрами долара, випущеними після 1914 року. На практиці трапляється, що фінансові установи відмовляються купувати банкноти старого зразка, зокрема 1996-2003 років, але фактично такі дії заборонені.
"Уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків", — констатували в НБУ.
Право відмовити клієнту в обслуговуванні надається у випадку, коли готівкова валюта:
- має ознаки підроблення;
- є очевидно несправжньою (з рекламними штампами чи написом "Сувенір");
- сильно пошкоджена/зношена;
- повністю виведена з обігу;
- випущена до 1914 року.
Фальшиву валюту відправляють на дослідження в Національний банк, після чого віддають в поліцію для розслідування (без відшкодування власнику). Сильно пошкоджені та виведені з обігу долари приймаються в касах фінансових установ на інкасо, тобто їх надсилають в іноземний банк-кореспондент для заміни (послуга платна).
Які купюри відправляють на інкасо
Наявність ознак сильного пошкодження означає, що готівкою не вдасться скористатися. Її не вийде продати, доведеться лише замінювати. Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, інкасо підлягають такі купюри:
- розірвані (розрізані) на частини;
- з пошкодженими елементами дизайну та захисту;
- зі зміненим кольором паперу та/або зображень;
- з локальними забрудненнями (плямами), загальний розмір яких перевищує половину площі банкноти;
- обпалені, пропалені, трухлі;
- з явними друкарськими недоліками.
На чорному ринку такі долари теж не куплять, оскільки приватні особи не зможуть їх потім нікому продати навіть задешево. Українцям рекомендують слідкувати за станом валютних цінностей і швидко обмінювати готівкові гроші з ознаками навіть незначного зношення.
