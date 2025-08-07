Обмен долларов в Украине — какие купюры никто не сможет продать и что с ними делать

Никому не нужны даже даром — какие доллары невозможно продать
Далеко не все купюры доллара украинцы смогут продать. Необходимо убедиться, что наличность соответствует всем признакам платежности, прежде чем нести ее в обменник. Тогда нашим гражданам удастся избежать неожиданных проблем.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие долларовые купюры нельзя продать в Украине.
Какие доллары не принимают на обмен
Украинское валютное законодательство предусматривает осуществление обменных операций с купюрами доллара, выпущенными после 1914 года. На практике случается, что финансовые учреждения отказываются покупать банкноты старого образца, в частности 1996-2003 годов, но фактически такие действия запрещены.
"Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков", — констатировали в НБУ.
Право отказать клиенту в обслуживании предоставляется в случае, когда наличная валюта:
- имеет признаки подделки;
- является очевидно ненастоящей (с рекламными штампами или надписью "Сувенир");
- сильно повреждена/изношена;
- полностью выведена из обращения;
- выпущена до 1914 года.
Фальшивую валюту отправляют на исследование в Национальный банк, после чего отдают в полицию для расследования (без возмещения владельцу). Сильно поврежденные и выведенные из обращения доллары принимаются в кассах финансовых учреждений на инкассо, то есть их отправляют в иностранный банк-корреспондент для замены (услуга платная).
Какие купюры отправляют на инкассо
Наличие признаков сильного повреждения означает, что деньгами не удастся воспользоваться. Их не получится продать, придется лишь заменять. Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, инкассо подлежат такие купюры:
- разорванные (разрезанные) на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты;
- с измененным цветом бумаги и/или изображений;
- с локальными загрязнениями (пятнами), общий размер которых превышает половину площади банкноты;
- обожженные, прожженные, трухлые;
- с явными типографскими недостатками.
На черном рынке такие доллары тоже не купят, поскольку частные лица не смогут их потом никому продать даже по дешевке. Украинцам рекомендуют следить за состоянием валютных ценностей и быстро обменивать наличные деньги с признаками даже незначительного износа.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам стоит как можно быстрее избавиться от некоторых купюр доллара и евро. С обменом наличности давних годов выпуска могут возникнуть проблемы, а банкноту 500 евро вообще отказываются принимать для расчетов в ЕС.
Также мы писали, что в случае появления на долларах плесени купюры еще можно спасти. Надо осторожно протереть их сухой тканью и обработать слабым раствором отбеливателя. Затем следует высушить деньги между полотенцами, чтобы они не деформировались.
