Обмен долларов в Украине — какие купюры никто не сможет продать и что с ними делать

Обменник в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Далеко не все купюры доллара украинцы смогут продать. Необходимо убедиться, что наличность соответствует всем признакам платежности, прежде чем нести ее в обменник. Тогда нашим гражданам удастся избежать неожиданных проблем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие долларовые купюры нельзя продать в Украине.

Реклама

Читайте также:

Какие доллары не принимают на обмен

Украинское валютное законодательство предусматривает осуществление обменных операций с купюрами доллара, выпущенными после 1914 года. На практике случается, что финансовые учреждения отказываются покупать банкноты старого образца, в частности 1996-2003 годов, но фактически такие действия запрещены.

"Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков", — констатировали в НБУ.

Право отказать клиенту в обслуживании предоставляется в случае, когда наличная валюта:

имеет признаки подделки;

является очевидно ненастоящей (с рекламными штампами или надписью "Сувенир");

сильно повреждена/изношена;

полностью выведена из обращения;

выпущена до 1914 года.

Фальшивую валюту отправляют на исследование в Национальный банк, после чего отдают в полицию для расследования (без возмещения владельцу). Сильно поврежденные и выведенные из обращения доллары принимаются в кассах финансовых учреждений на инкассо, то есть их отправляют в иностранный банк-корреспондент для замены (услуга платная).

Какие купюры отправляют на инкассо

Наличие признаков сильного повреждения означает, что деньгами не удастся воспользоваться. Их не получится продать, придется лишь заменять. Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, инкассо подлежат такие купюры:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты;

с измененным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), общий размер которых превышает половину площади банкноты;

обожженные, прожженные, трухлые;

с явными типографскими недостатками.

На черном рынке такие доллары тоже не купят, поскольку частные лица не смогут их потом никому продать даже по дешевке. Украинцам рекомендуют следить за состоянием валютных ценностей и быстро обменивать наличные деньги с признаками даже незначительного износа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит как можно быстрее избавиться от некоторых купюр доллара и евро. С обменом наличности давних годов выпуска могут возникнуть проблемы, а банкноту 500 евро вообще отказываются принимать для расчетов в ЕС.

Также мы писали, что в случае появления на долларах плесени купюры еще можно спасти. Надо осторожно протереть их сухой тканью и обработать слабым раствором отбеливателя. Затем следует высушить деньги между полотенцами, чтобы они не деформировались.