З цими доларами і євро не уникнути проблем — яких купюр краще позбутися

Долари в руках. Фото: Freepik

Тримаючи заощадження у доларах або євро, українці не завжди замислюються над потенційними проблеми, які можуть виникнути під час розрахункових операцій, купівлі-продажу іноземної валюти тощо. З деякими банкнотами краще завчасно розпрощатися, аби уникнути ризиків у майбутньому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр американської та європейської валюти слід позбутися у 2025 році.

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Які долари не треба купувати

Обмінники часто відмовляють українцям у прийманні доларів давніх років випуску, зокрема періоду 1996-2003 рр. Це пояснюється відсутністю сучасних елементів захисту на банкнотах і складним визначенням справжності готівкових коштів. А щоб мінімізувати кількість звернень, пункти встановлюють подвійні курси чи додаткову комісію за обмін.

"Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — зазначили в НБУ.

Громадянам радять скаржитися на свавілля обмінників, а не заплющувати очі та виконувати всі вимоги. Регулятор на підставі звернення українців ініціює перевірки, притягуючи учасників ринку до відповідальності. Зокрема, накладає великі штрафи чи навіть позбавляє ліцензії.

Яку валюту слід одразу продати

Також рекомендується якнайшвидше продати долари і євро з ознаками незначного зношення, поки вони не втратили платіжність. Коли валюта стає сильно пошкодженою, її не приймають на обмін чи для розрахунків. Єдиним варіантом залишається послуга інкасо — заміна в іноземному-банку кореспонденті.

Згідно з додатком до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою і банківськими металами, ознаками незначного зношення готівкових купюр є:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях);

втрата папером жорсткості;

відбитки штампів/печаток і написи, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;

плями, загальна кількість яких — не більше трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

надриви чи надрізи, загальна кількість яких — до трьох штук довжиною максимум 3 мм кожний;

отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром до 1 мм кожний.

Якщо помітили на доларах або євро зазначені ознаки, постарайтеся замінити їх чи продати, оскільки з часом експлуатація зробить свою справу і призведе до більш серйозного зношення банкнот.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон готівку в сумі до 10 000 євро без письмового декларування. Це стосується будь-якої валюти, не лише євро, оскільки митники перерахують вартість наявних банкнот відповідно до офіційного курсу НБУ.

Також ми писали, що Польща і Франція посварилися через новий дизайн купюри номіналом 20 євро. Країни не змогли домовитися стосовно правильності написання на банкноті повного імені відомої науковиці Марії Склодовської-Кюрі.