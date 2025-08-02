С этими долларами и евро не избежать проблем — от каких купюр лучше избавиться

Доллары в руках. Фото: Freepik

Держа сбережения в долларах или евро, украинцы не всегда задумываются над потенциальными проблемами, которые могут возникнуть во время расчетных операций, купли-продажи иностранной валюты и др. С некоторыми банкнотами лучше заблаговременно распрощаться, чтобы избежать рисков в будущем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр американской и европейской валюты следует избавиться в 2025 году.

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Обменники часто отказывают украинцам в прийоме долларов давних годов выпуска, в частности периода 1996-2003 гг. Это объясняется отсутствием современных элементов защиты на банкнотах и сложностью определения подлинности наличных средств. Дабы минимизировать количество обращений пункты устанавливают двойные курсы или дополнительную комиссию за обмен.

"Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — отметили в НБУ.

Гражданам советуют жаловаться на произвол обменников, а не закрывать глаза и выполнять все требования. Регулятор на основании обращения украинцев инициирует проверки, привлекая участников рынка к ответственности. В частности накладывает большие штрафы или даже лишает лицензии.

Какую валюту нужно сразу продать

Также рекомендуется как можно быстрее продать доллары и евро с признаками незначительного износа, пока они не потеряли платежность. Когда валюта становится сильно поврежденной, ее не принимают на обмен или для расчетов. Единственным вариантом остается услуга инкассо — замена в иностранном-банке корреспонденте.

Согласно приложению к Положению о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами, признаками незначительного износа наличных купюр являются:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях);

потеря бумагой жесткости;

оттиски штампов/печатей и надписи, общая площадь которых не превышает 200 мм2;

пятна, общее количество которых — не более трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых — до трех штук длиной максимум 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром до 1 мм каждое.

Если заметили на долларах или евро указанные признаки, постарайтесь заменить их или продать, поскольку со временем эксплуатация сделает свое дело и приведет к более серьезному износу банкнот.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывезти за границу наличные в сумме до 10 000 евро без письменного декларирования. Это касается любой валюты, не только евро, поскольку таможенники пересчитают стоимость имеющихся банкнот в соответствии с официальным курсом НБУ.

Также мы писали, что Польша и Франция поссорились из-за нового дизайна купюры номиналом 20 евро. Страны не смогли договориться относительно правильности написания на банкноте полного имени известной ученой Марии Склодовской-Кюри.