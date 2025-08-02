Перетин кордону — яку максимальну суму готівки можна вивезти з України у 2025

Гроші в руці. Фото: Unsplash

Виїжджаючи за кордон, українці можуть брати в дорогу готівкові гроші. Валюта неважлива — долари, євро чи гривні. Але існують обмеження стосовно вивозу певної суми. Недотримання правил транспортування валютних цінностей загрожує штрафом і конфіскацією коштів.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

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Яку максимальну суму готівки можна вивозити

Чинне законодавство України не містить обмежень на суми готівки для вивозу за кордон. Наші громадяни можуть транспортувати іноземні банкноти в будь-якій кількості. Щоправда, доведеться здійснити письмове декларування фінансів на кордоні, інакше виїхати з коштами не вдасться.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує еквівалент 10 000 євро, без письмового декларування митному органу", — констатували в ДМС.

Іншими словами, максимальна сума для вивозу за кордон не встановлена, але якщо готівка перевищує 10 000 євро (стосується будь-якої валюти, оскільки відбувається перерахунок за офіційним курсом НБУ на день виїзду), її потрібно задекларувати.

Ухилення від цього зобов’язання тягне за собою відповідальність: штраф і конфіскація суми понад затверджений ліміт. Тому краще не уникати митного контролю, інакше існує ризик втратити власні кошти.

Від громадян також вимагають документального підтвердження походження валюти, наприклад, виписку з банку про зняття готівки, довідку про отримання спадщини тощо.

Як вивезти гроші без декларування

За законом, на кожну фізичну особу діє ліміт 10 000 євро. У разі перетину кордону родиною максимальна сума готівки без обов’язкового декларування збільшується пропорційно кількості членів сім’ї. Тобто для батька, матері і дитини, які подорожують разом, загальна сума становитиме 30 000 євро в еквіваленті.

Альтернативний варіант уникнути митного контролю — покласти кошти на банківський рахунок. На картки фінансових установ не поширюється вимога обов’язкового декларування валюти при перетині кордону. Українцям не доведеться заповнювати письмові декларації та пред’являти документи про походження коштів, що значно спрощує виїзд.

Нагадаємо, українцям дозволяють перетинати кордон із Польщею, якщо в багажі відсутні заборонені до транспортування речі. Наприклад, продукти харчування, як от сало, молочні вироби чи м'ясо. Контрабанду доведеться викинути чи утилізувати, аби пройти пункт пропуску.

Також ми писали, що деякі фінансові операції з валютою можуть довести до в’язниці. Кримінальна відповідальність загрожує українцям, які відмивали доходи, використовували бюджетні кошти за нецільовим призначенням і фальсифікували іноземні банкноти.