Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Валюта може довести до в’язниці — які фіноперації небезпечні

Валюта може довести до в’язниці — які фіноперації небезпечні

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 08:12
Українцям загрожує в’язниця через гроші — які фінансові операції небезпечні
Долари в руках. Фото: Unsplash

Українцям загрожує в’язниця за вчинення деяких фінансових операцій з валютою. Більшість правопорушень з грошима обмежуються адміністративною відповідальністю, тобто штрафом. Але серйозні злочини потребують суворого покарання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які фінансові операції тягнуть за собою позбавлення волі.

Реклама
Читайте також:

Відмивання доходів і кошти бюджету

Згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу України, здійснення фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом, карається позбавленням волі на термін від 3 до 6 років із конфіскацією. За повторне порушення передбачається ув’язнення до 5-8 років. Якщо операцію вчинила організована група, загрожує позбавлення волі на 8-12 років.

Натомість стаття 210 ККУ окреслює відповідальність для службових осіб за нецільове використання бюджетних коштів:

  • у великих розмірах — обмеження волі на строк до 3 років;
  • в особливо великих розмірах — позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

"Великим розміром бюджетних коштів вважається сума, що в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Особливо великим розміром вважається сума, що в 3 000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум", — йдеться в Кримінальному кодексі.

В першому випадку мова про суму понад 1 514 000 грн, у другому — про 4 542 000 грн і більше.

Фальсифікація валюти

В’язниця загрожує українцям, які умисно виготовляли, зберігали, купували, перевозили чи продавали фальшиву іноземну валюту. Стаття 199 ККУ окреслила відповідальність за такі дії — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За повторне порушення закону чи фальсифікацію валюти (національної та іноземної) у великому розмірі (понад 302 800 грн) шахраїв можуть ув’язнити на 5-10 років із конфіскацією майна. Якщо сума підробки сягає особливо великого розміру (понад 605 600 грн), то покарання — позбавлення волі на 8-12 років.

Нагадаємо, в кожного українця можуть бути проблемні долари чи євро. Йдеться про валюту давніх років випуску, зокрема 1996-2003 рр. Таку готівку часто відмовляються приймати на обмін чи встановлюють на неї подвійний курс/додаткову комісію.

Також ми писали, що ЄЦБ припинив випуск купюр номіналом 500 євро через їх використання в шахрайських схемах. У 2025 році низка країн ЄС відмовилася від використання 1 і 2 центів — рахунки округлюють при готівковій оплаті.

закон в'язниця валюта фінанси покарання
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації