Українцям загрожує в’язниця через гроші — які фінансові операції небезпечні

Долари в руках. Фото: Unsplash

Українцям загрожує в’язниця за вчинення деяких фінансових операцій з валютою. Більшість правопорушень з грошима обмежуються адміністративною відповідальністю, тобто штрафом. Але серйозні злочини потребують суворого покарання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які фінансові операції тягнуть за собою позбавлення волі.

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Згідно зі статтею 209 Кримінального кодексу України, здійснення фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом, карається позбавленням волі на термін від 3 до 6 років із конфіскацією. За повторне порушення передбачається ув’язнення до 5-8 років. Якщо операцію вчинила організована група, загрожує позбавлення волі на 8-12 років.

Натомість стаття 210 ККУ окреслює відповідальність для службових осіб за нецільове використання бюджетних коштів:

у великих розмірах — обмеження волі на строк до 3 років;

в особливо великих розмірах — позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

"Великим розміром бюджетних коштів вважається сума, що в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Особливо великим розміром вважається сума, що в 3 000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум", — йдеться в Кримінальному кодексі.

В першому випадку мова про суму понад 1 514 000 грн, у другому — про 4 542 000 грн і більше.

Фальсифікація валюти

В’язниця загрожує українцям, які умисно виготовляли, зберігали, купували, перевозили чи продавали фальшиву іноземну валюту. Стаття 199 ККУ окреслила відповідальність за такі дії — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За повторне порушення закону чи фальсифікацію валюти (національної та іноземної) у великому розмірі (понад 302 800 грн) шахраїв можуть ув’язнити на 5-10 років із конфіскацією майна. Якщо сума підробки сягає особливо великого розміру (понад 605 600 грн), то покарання — позбавлення волі на 8-12 років.

Нагадаємо, в кожного українця можуть бути проблемні долари чи євро. Йдеться про валюту давніх років випуску, зокрема 1996-2003 рр. Таку готівку часто відмовляються приймати на обмін чи встановлюють на неї подвійний курс/додаткову комісію.

Також ми писали, що ЄЦБ припинив випуск купюр номіналом 500 євро через їх використання в шахрайських схемах. У 2025 році низка країн ЄС відмовилася від використання 1 і 2 центів — рахунки округлюють при готівковій оплаті.