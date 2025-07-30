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Главная Экономика Валюта может довести до тюрьмы — какие финоперации опасны

Валюта может довести до тюрьмы — какие финоперации опасны

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 08:12
Украинцам грозит тюрьма из-за денег — какие финансовые операции опасны
Доллары в руках. Фото: Unsplash

Украинцам грозит тюрьма за совершение некоторых финансовых операций с валютой. Большинство правонарушений с деньгами ограничиваются административной ответственностью, то есть штрафом. Но серьезные преступления требуют сурового наказания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие финансовые операции влекут за собой лишение свободы.

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Отмывание доходов и средства бюджета

Согласно статье 209 Уголовного кодекса Украины, осуществление финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией. За повторное нарушение предусматривается заключение до 5-8 лет. Если операцию совершила организованная группа, грозит лишение свободы на 8-12 лет.

Статья 210 УКУ определяет ответственность для должностных лиц за нецелевое использование бюджетных средств:

  • в крупных размерах — ограничение свободы на срок до 3 лет;
  • в особо крупных размерах — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

"Крупным размером бюджетных средств считается сумма, которая в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Особо крупным размером считается сумма, которая в 3 000 и более раз превышает необлагаемый минимум", — говорится в Уголовном кодексе.

В первом случае речь идет о сумме более 1 514 000 грн, во втором — о 4 542 000 грн и больше.

Фальсификация валюты

Тюрьма грозит украинцам, которые умышленно изготавливали, хранили, покупали, перевозили или продавали фальшивую иностранную валюту. Статья 199 УК очертила ответственность за такие действия — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

За повторное нарушение закона или фальсификацию валюты (национальной и иностранной) в крупном размере (более 302 800 грн) мошенников могут посадить на 5-10 лет с конфискацией имущества. Если сумма подделки достигает особо крупного размера (более 605 600 грн), то наказание — лишение свободы на 8-12 лет.

Напомним, у каждого украинца могут быть проблемные доллары или евро. Речь идет о валюте давних лет выпуска, в частности 1996-2003 гг. Такую наличность часто отказываются принимать на обмен или устанавливают за нее двойной курс/дополнительную комиссию.

Также мы писали, что ЕЦБ прекратил выпуск купюр номиналом 500 евро из-за их использования в мошеннических схемах. В 2025 году ряд стран ЕС отказался от использования 1 и 2 центов — счета округляют при наличной оплате.

закон тюрьма валюта финансы наказание
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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