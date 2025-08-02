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Максимальная сумма — сколько наличных можно вывезти из Украины

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 15:10
Пересечение границы — какую максимальную сумму наличных можно вывезти из Украины в 2025
Деньги в руке. Фото: Unsplash

Выезжая за границу, украинцы могут брать в дорогу наличные деньги. Валюта неважна — доллары, евро или гривны. Но существуют ограничения по вывозу определенной суммы. Несоблюдение правил транспортировки валютных ценностей грозит штрафом и конфискацией средств.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы.

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Какую максимальную сумму наличных можно вывозить

Действующее законодательство Украины не содержит ограничений на суммы наличных для вывоза за границу. Наши граждане могут транспортировать иностранные банкноты в любом количестве. Правда, придется осуществить письменное декларирование финансов на границе, иначе выехать с деньгами не удастся.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей эквивалент 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу", — констатировали в ГТС.

Иными словами, максимальная сумма для вывоза за границу не установлена, но если наличка превышает 10 000 евро (касается любой валюты, поскольку происходит перерасчет по официальному курсу НБУ на день выезда), ее нужно задекларировать.

Уклонение от этого обязательства влечет за собой ответственность: штраф и конфискация суммы сверх утвержденного лимита. Поэтому лучше не избегать таможенного контроля, иначе существует риск потерять собственные деньги.

От граждан также требуют документального подтверждения происхождения валюты, например, выписку из банка о снятии наличных, справку о получении наследства и т.д.

Как вывезти деньги без декларирования

По закону, на каждое физическое лицо действует лимит 10 000 евро. В случае пересечения границы целой семьей максимальная сумма наличных без обязательного декларирования увеличивается пропорционально количеству членов семьи. То есть для отца, матери и ребенка, которые путешествуют вместе, общая сумма составит 30 000 евро в эквиваленте.

Альтернативный вариант избежать таможенного контроля — положить средства на банковский счет. На карты финансовых учреждений не распространяется требование обязательного декларирования валюты при пересечении границы. Украинцам не придется заполнять письменные декларации и предъявлять документы о происхождении средств, что значительно упрощает выезд.

Напомним, украинцам позволяют пересекать границу с Польшей, если в багаже отсутствуют запрещенные к транспортировке вещи. Например, продукты питания, такие как сало, молочные изделия или мясо. Контрабанду придется выбросить или утилизировать, дабы пройти пункт пропуска.

Также мы писали, что некоторые финансовые операции с валютой могут довести до тюрьмы. Уголовная ответственность грозит украинцам, которые отмывали доходы, использовали бюджетные средства по нецелевому назначению и фальсифицировали иностранные банкноты.

Таможенная служба деньги валюта наличка выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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