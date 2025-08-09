Безопасная инвестиция в валюте — как заработать деньги на облигациях в 2025

Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Даже маленькая сумма может стать инвестицией, которая в будущем принесет доход. Казалось бы, куда украинцам вложить свои первые 100 долларов, чтобы избежать рисков. Вариантов достаточно, например, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Покупая ценные бумаги, вы пополняете госбюджет, а затем получаете деньги обратно с процентами.

Как инвестировать в государственные облигации, рассказали на портале Дія.Освіта.

Какая доходность от облигаций

ОВГЗ выпускает Министерство финансов Украины. Их продают физическим и юридическим лицам для привлечения средств в бюджет. Но с обязательством вернуть сумму под конкретный процент. Облигации бывают разной доходности, это зависит от срока погашения.

Например, если купить ценные бумаги стоимостью 1000 грн под 15% годовых с возвратом через 3 года, то по завершению 36 месяцев человек получит 1 450 грн. В целом Минфин выпускает облигации в трех валютах: гривне, долларах США и евро.

ОВГЗ в национальной валюте подходит украинцам, которые стремятся получить максимальную прибыль, поскольку проценты самые большие. Плюс покупка характеризуется малым порогом вхождения. Облигации в долларах/евро покупают граждане, которые хотят застраховать капитал от девальвации национальной валюты, хоть и доход при этом уменьшится.

Плюс существуют военные облигации, которые начали выпускать после полномасштабного вторжения России. От обычных они отличаются лишь наличием целевого назначения — для нужд ВСУ во время военного положения.

"Военные облигации доступны к приобретению в гривнах, долларах США и евро. Больше отличий нет. Деньги идут на покупку медикаментов, техники, оружия, боеприпасов и еды для наших военных. А еще — на заработные платы медикам, учителям, пенсии и социальные выплаты", — говорится на Дія.Освіта.

Как приобрести государственные облигации

Существуют различные способы, например, через банковские учреждения или брокеров. В мобильном приложении "Дія" интегрирована функция покупки военных облигаций. ПриватБанк стал первым, кто предоставил возможность открытия счета в ценных бумагах своим клиентам (еще в марте 2020 года).

Чтобы инвестировать в облигации, необходимо осуществить несложный алгоритм действий:

зайти на сайт Приват24;

найти раздел "Услуги" и перейти в меню "Ценные бумаги";

выбрать облигации внутреннего государственного займа;

сформировать заявку;

подписать ее электронной подписью (Smart ID);

получить сообщение "Выполнено".

Альтернативный способ — купить военные ОВГЗ в Дії. Нужно авторизоваться в мобильном приложении, найти облигации в разделе "Услуги", выбрать нужный тип ценных бумаг по названию украинских городов/территорий, затем выбрать банк или брокера.

Далее следует указать необходимый объем ОВГЗ, контактные данные и карточку, на которую придет выплата. Останется только отправить запрос в банк, подписать документы на открытие счета и оплатить покупку.

Что еще нужно знать украинцам

