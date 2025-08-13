Старые купюры доллара — какие номиналы можно найти в обращении, но не обменять

Купюра номиналом 1000 долларов. Фото: кадр из видео

В обращении встречаются купюры доллара разных номиналов и годов выпуска. При этом использование определенных банкнот может усложниться. Далеко не всю наличность американской валюты удастся обменять, даже если она считается действительным платежным средством.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие долларовые купюры находятся в обращении, но не используются в расчетных операциях.

Реклама

Читайте также:

Крупные номиналы доллара

По состоянию на 2025 год в Соединенных Штатах Америки выпускают банкноты номиналом 1 доллар, 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов, 20 долларов, 50 долларов и 100 долларов. Их можно купить в банках, обменных пунктах, на черном рынке. Этими купюрами рассчитываются за товары/услуги, их разменивают и тратят на различные нужды.

Но в обращении остаются номиналы, выпуск которых давно прекратился. На сайте Бюро гравировки и печати США говорится, что Министерство финансов совместно с Федеральной резервной системой в 1969 году приняли решение прекратить эмиссию таких купюр:

500 долларов;

1000 долларов;

5 000 долларов;

10 000 долларов.

Последний раз их печатали в далеком 1945 году, но впоследствии решили вообще отказаться от выпуска из-за невостребованности. Крупные номиналы использовали преимущественно в банковских операциях, а основанием для изъятия из употребления стало опасение относительно отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Удастся ли обменять старые доллары

"Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня. Однако большинство купюр, до сих пор находящихся в обращении, вероятно, пребывают в руках частных нумизматических дилеров и коллекционеров", — констатировали на сайте Бюро.

Иными словами, украинцам не удастся купить крупные номиналы доллара в финансовых учреждениях или обменниках, только на черном рынке. Их продажа разрешена, поскольку Национальный банк запретил устанавливать ограничения на операции с наличными, выпущенными Федеральной резервной системой США с 1914 года.

На практике же стоит быть готовым к сплошным отказам. Часто пункты обмена не принимают даже купюры, выпущенные с 1996 по 2006 годы, или требуют от клиентов дополнительную комиссию. Что уж говорить о деньгах, которым исполнилось более 80 лет.

Кстати, в свое время в Америке печатали номинал 100 000 долларов (самый большой из существующих). Его использовали сугубо для операций между отделениями ФРС, а в широкое обращение не выпустили.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывезти за границу наличные на сумму до 10 000 евро (в гривне, долларах или других валютах). В случае превышения установленного лимита необходимо осуществить письменное декларирование денег, чтобы избежать проблем с таможенниками.

Также мы писали, что украинцы могут инвестировать 100 долларов в облигации внутреннего государственного займа. Это безопасный способ сохранить и приумножить свои средства. Доходность гривневых ОВГЗ достигает почти 20% в 2025 году, что достаточно много.