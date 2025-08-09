Долари старого зразка — що може статися з будь-якою купюрою 1996-2006 років

Купюри номіналом 100 доларів. Фото: кадр із відео

На валютному ринку України в обігу перебувають купюри доларів різних років випуску. Обмін старих банкнот, переважно 1996-2006 років, часто супроводжується неочікуваними проблемами, побороти які непросто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка доля чекає купюри номіналом 100 доларів зі старим дизайном.

На що приречені долари старого зразка

Обмінні пункти не поспішають обслуговувати українців, які прагнуть продати американську валюту 1996-2006 років випуску. Такий підхід до діяльності пояснюють складністю перевірки готівки на справжність через відсутність сучасних елементів захисту.

В Національний банк і поліцію неодноразово зверталися громадяни зі скаргами на фінустанови, які вимагали від клієнтів додаткову комісію за обмін чи встановлювали подвійний курс долара. З такими недобросовісними учасниками ринку регулятор намагається боротися перевірками, наслідком яких бувають великі штрафи або відкликання ліцензії.

"НБУ не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — пояснили в Нацбанку.

Що робити зі старими доларами

Якщо готівковій валюті виповнилося майже 30 років, очевидно, що на купюрах залишилися сліди експлуатації. З часом долари зношуються, на них з’являються ознаки пошкодження. Коли зовнішній вигляд банкнот погіршиться настільки, що їх не прийматимуть для розрахунків, єдиним варіантом для власника буде відправити гроші на інкасо.

Така доля спіткає купюри:

розірвані (розрізані) на частини;

з пошкодженими елементами дизайну та захисту;

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

з локальними забрудненнями (плямами);

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, рідин, хімікатів);

з явними друкарськими недоліками.

Рано чи пізно банкноти старого зразка зносяться до такого стану, що їх стане неможливо продати/обміняти. Тоді доведеться або викинути неплатіжні засоби, або відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни. Це платна послуга, зазвичай фінансові установи беруть комісію — відсоток від суми перевезення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть інвестувати перші куплені 100 доларів в облігації внутрішньої державної позики. Такі ОВДП характеризуються хорошою дохідністю, вони доступні для придбання фізичними та юридичними особами.

Також ми писали, що купюри номіналом 500 євро стали непотрібними навіть у ЄС. Центробанк припинив випуск цієї готівки для боротьби з шахрайством і корупцією. В більшості магазинів і ресторанів 500 євро відмовляються приймати.