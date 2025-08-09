Доллары старого образца — что может произойти с любой купюрой 1996-2006 годов

Купюры номиналом 100 долларов. Фото: кадр из видео

На валютном рынке Украины в обращении находятся купюры долларов разных годов выпуска. Обмен старых банкнот, преимущественно 1996-2006 годов, часто сопровождается неожиданными проблемами, побороть которые непросто.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая судьба ждет купюры номиналом 100 долларов со старым дизайном.

На что обречены доллары старого образца

Обменные пункты не спешат обслуживать украинцев, которые стремятся продать американскую валюту 1996-2006 годов выпуска. Такой подход к деятельности объясняют сложностью проверки наличности на подлинность из-за отсутствия современных элементов защиты.

В Национальный банк и полицию неоднократно обращались граждане с жалобами на финучреждения, которые требовали от клиентов дополнительную комиссию за обмен или устанавливали двойной курс доллара. С такими недобросовестными участниками рынка регулятор пытается бороться проверками, следствием чего бывают крупные штрафы или отзыв лицензии.

"НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — пояснили в Нацбанке.

Что делать со старыми долларами

Если наличной валюте исполнилось почти 30 лет, очевидно, что на купюрах остались следы эксплуатации. Со временем доллары изнашиваются, на них появляются признаки повреждения. Когда внешний вид банкнот ухудшится настолько, что их не будут принимать для расчетов, единственным вариантом для владельца будет отправить деньги на инкассо.

Такая участь постигнет купюры:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты;

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами);

обожженные, обожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, жидкостей, химикатов);

с явными типографскими недостатками.

Рано или поздно банкноты старого образца износятся до такого состояния, что их станет невозможно продать/обменять. Тогда придется либо выбросить неплатежные средства, либо отправить в иностранный банк-корреспондент для замены. Это платная услуга, обычно финансовые учреждения берут комиссию — процент от суммы перевозки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут инвестировать первые купленные 100 долларов в облигации внутреннего государственного займа. Такие ОВГЗ характеризуются хорошей доходностью, они доступны для приобретения физическими и юридическими лицами.

Также мы писали, что купюры номиналом 500 евро стали ненужными даже в ЕС. Центробанк прекратил выпуск этой наличности для борьбы с мошенничеством и коррупцией. В большинстве магазинов и ресторанов 500 евро отказываются принимать.