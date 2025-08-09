Безпечна покупка доларів в Україні — яку суму спершу треба зібрати у гривні

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Перш ніж займатися купівлею доларів, українці повинні накопичити достатню суму в національній валюті. Без наявності "фінансової подушки" формування заощаджень у будь-якій валюті — це процес із високим ризиком, особливо в нестабільних умовах повномасштабної війни.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, яку суму в гривнях треба мати, щоб купувати долари.

Коли не варто купувати долари

В будь-який момент геополітичні зрушення можуть призвести до серйозних курсових коливань на валютному ринку. Українці стикнулися з різким дорожчанням долара через вторгнення Росії у 2022 році. А з березня 2025-го несподівано виріс курс євро, бо США становили високі імпортні тарифи для Європейського Союзу.

Аби не втратити валютні заощадження через непрогнозовані фактори, слід з обережністю підходити до купівлі доларів/євро. Не рекомендується починати накопичення купюр іноземної валюти без наявності принаймні мінімальної "фінансової подушки".

Іншими словами, спочатку треба зібрати певну суму в гривні, аби не хвилюватися, що завтра не вистачить грошей на покриття повсякденних потреб. Виникає питання, якої суми накопичення буде достатньо, щоб піти в обмінник за доларами?

"Нормальна подушка — це доходи громадянина орієнтовно за три місяці. Якщо раптово його звільняють, то має бути приблизно на три місяці грошей, аби протягом цього часу шукати інші джерела прибутку. За наявності такої подушки можна займатися купівлею іноземної валюти чи пробувати інші ризикові способи заробітку", — відповів Олексій Плотніков.

Припустимо, регулярний дохід українця становить 20 000 грн/міс. Він повинен відкласти "на чорний день" мінімум 60 000 грн, а решту накопичень може інвестувати в долари чи євро. З таким підходом до купівлі валюти можна бути впевненим, що у разі неблагонадійної ситуації не доведеться різко продавати валюту в пошуках коштів для повсякденного використання.

