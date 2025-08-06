Курс долара в Україні — які дні тижня найвигідніші для купівлі-продажу

Вивіска обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Здійснюючи валютний обмін, українці не завжди замислюються над можливістю "спіймати" вигідніший курс долара чи євро. Вони купують валюту, коли є необхідність, не слідкуючи за коливаннями вартості. Водночас моніторинг динаміки курсу дає людям перевагу, бо дозволяє зрозуміти, коли вигідніше обміняти іноземні купюри.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в які дні тижня українцям вигідніше купувати долари.

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Коли краще обмінювати валюту

Валютний ринок функціонує за власними правилами, підпорядковуючись певній системі. Наприклад, вихідні — це період замороження офіційних курсів, а коливання вартості відбуваються лише на готівковому ринку. Пояснення просте: ввечері п’ятниці закриваються торги на міжбанку, а відновлюються лише в понеділок вранці.

Відстежуючи динаміку курсу долара, українці можуть прослідкувати певну систематичність. В цьому допоможе аналіз графіка на порталі Мінфін. Показники готівкового курсу то падають, то зростають, причому зміни відбуваються не хаотично. Це краще видно на графіку за місяць.

Динаміка готівкового курсу долара в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

Піки курсу вказують на дні, коли валюта коштувала дорожче. У липні 2025 року вартість долара підвищувалася в такі дати:

8 липня (вівторок);

17 липня (четвер);

24 липня (четвер);

30 липня (середа).

Натомість курс знижувався 11, 18 і 25 липня, тобто у п’ятницю. Понеділки також були днями, коли долар коштував трохи дешевше. Прослідковується очевидна тенденція: пік вартості американської валюти припадає на середину тижня, але в п’ятницю показники традиційно падають.

Це означає, що українцям вигідніше купувати долари саме наприкінці тижня, а продавати — з вівторка по четвер. Звісно, курсові зміни невеликі (в діапазоні 10 копійок), але для громадян, які здійснюють обмін значних сум, ця динаміка буде фінансово відчутною.

Що буде з курсом долара у серпні

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу американської валюти найближчим часом. Фахівець переконаний, що показники залежатимуть від реакції інвесторів на рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Її залишили на колишньому рівні — 4,25-4,5%. Таке значення ФРС утримує з грудня 2024 року, тому існує висока ймовірність, що серйозних коливань курсу долара в серпні не буде. З іншого боку, вагомий вплив має зміцнення євро у валютній парі.

"Після узгодження Трампом та ЄС мита 15% на імпорт і зобов'язань щодо купівлі енергетичних товарів зі США курс долара зміцнився з 1,18 до 1,14 дол./євро. Якщо це продовжиться у серпні, то варто очікувати перехід долара до позначки 42-42,50 грн", — зауважив Данило Монін.

У разі укріплення європейської валюти Національний банк продовжить тримати курс долара нижче рівня 42 грн. У протилежному випадку українці знову побачать в обмінниках закріплення курсу вище психологічної межі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, влада Ірану планує здійснити реденомінацію національної валюти — ріала. Банкноти втратять чотири нулі, тобто номінал 1 ріал стане еквівалентом 10 000 ріалів. Це потрібно для спрощення фінансових розрахунків і зниження витрат на друк купюр.

Також ми писали, яку максимальну суму готівки можна вивезти з України без письмового декларування. Митників можна не повідомляти про наявність у багажі коштів, еквівалентних за вартістю сумі 10 000 євро (стосується будь-якої валюти світу).