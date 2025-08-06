Курс доллара в Украине — какие дни недели самые выгодные для купли-продажи

Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Осуществляя валютный обмен, украинцы не всегда задумываются над возможностью "поймать" более выгодный курс доллара или евро. Они покупают валюту, когда есть необходимость, не следя за колебаниями стоимости. Однако мониторинг динамики курса дает людям преимущество, ведь позволяет понять, когда выгоднее обменять иностранные купюры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какие дни недели украинцам выгоднее покупать доллары.

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Когда лучше обменивать валюту

Валютный рынок функционирует по собственным правилам, подчиняясь определенной системе. Например, выходные — это период заморозки официальных курсов, а колебания стоимости происходят только на наличном рынке. Объяснение простое: вечером пятницы закрываются торги на межбанке, а возобновляются только в понедельник утром.

Отслеживая динамику курса доллара, украинцы могут проследить определенную систематичность. В этом поможет анализ графика на портале Минфин. Показатели наличного курса то падают, то поднимаются, причем изменения происходят не хаотично. Это лучше видно на графике за месяц.

Динамика наличного курса доллара в Украине. Фото: скриншот/Минфин

Пики курса указывают на дни, когда валюта стоила дороже. В июле 2025 года стоимость доллара повышалась в такие даты:

8 июля (вторник);

17 июля (четверг);

24 июля (четверг);

30 июля (среда).

Зато снижался курс 11, 18 и 25 июля, то есть в пятницу. Понедельники тоже были днями, когда доллар стоил немного дешевле. Прослеживается очевидная тенденция: пик стоимости американской валюты приходится на середину недели, но в пятницу показатели традиционно падают.

Это означает, что украинцам выгоднее покупать доллары именно в конце недели, а продавать — со вторника по четверг. Конечно, курсовые изменения небольшие (в диапазоне 10 копеек), но для граждан, осуществляющих обмен значительных сумм, эта динамика будет финансово ощутимой.

Что будет с курсом доллара в августе

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса американской валюты в ближайшее время. Специалист убежден, что показатели будут зависеть от реакции инвесторов на решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Ее оставили на прежнем уровне — 4,25-4,5%. Такое значение ФРС удерживает с декабря 2024 года, поэтому есть высокая вероятность, что серьезных колебаний курса доллара в августе не будет. С другой стороны, весомое влияние оказывает укрепление евро в валютной паре.

"После согласования Трампом и ЕС пошлины 15% на импорт и обязательств по покупке энергетических товаров из США курс доллара укрепился с 1,18 до 1,14 долл./евро. Если это продолжится в августе, то стоит ожидать переход доллара к отметке 42-42,50 грн", — отметил Даниил Монин.

В случае укрепления европейской валюты Национальный банк продолжит держать курс доллара ниже уровня 42 грн. В противном случае украинцы снова увидят в обменниках закрепление курса выше психологической границы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, власти Ирана планируют осуществить реденоминацию национальной валюты — риала. Банкноты потеряют четыре нуля, то есть номинал 1 риал станет эквивалентом 10 000 риалов. Это нужно для упрощения финансовых расчетов и снижения затрат на печать купюр.

Также мы писали, какую максимальную сумму наличных можно вывезти из Украины без письменного декларирования. Таможенникам можно не сообщать о наличии в багаже денег, эквивалентных по стоимости сумме 10 000 евро (касается любой валюты мира).