Курс долара може перейти психологічну межу — чого чекати в серпні 2025

Банкнота 1 долар. Фото: Pexels

Офіційний курс гривні до долара вже шість місяців не перетинає психологічну позначку 42 грн/дол. Але тенденції валютного ринку можуть призвести до дорожчання вже в серпні 2025 року. Така ймовірність існує з огляду на послаблення євро у парі з доларом наприкінці липня.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу долара в серпні.

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Що буде з курсом долара в серпні

В останній літній місяць 2025 року офіційний курс гривні до долара перейшов із показником 41,71 грн/дол., згідно з розрахунком Національного банку України. Натомість у валютній парі долар-євро американська валюта зміцнилася до 1,14 на противагу 1,18 ще в неділю, 27 липня.

Економіст переконаний, що в серпні курс долара залежатиме від реакції інвесторів на рішення Федеральної резервної системи США залишити процентну ставку на колишньому рівні — 4,25-4,5%. Найімовірніше, вагомих коливань показників не буде, враховуючи, що ФРС утримує ставку з грудня 2024 року.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Після узгодження Трампом та ЄС мита 15% на імпорт із Європи і зобов'язань щодо купівлі товарів зі США до ЄС (енергетика плюс військо), курс долара зміцнився з 1,18 до 1,14 дол./євро. Якщо це продовжиться у серпні, то варто очікувати перехід долара до позначки 42-42,50 грн/євро", — констатував Данило Монін.

З іншого боку, якщо європейська валюта знову укріпиться, то НБУ надалі триматиме курс долара нижче рівня 42 грн. Потрібно слідкувати на ситуацією на світовому фінансовому ринку і спостерігати, як себе поведе долар у валютній парі з євро.

Чи варто купувати долари для заощаджень

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, в яку валюту краще інвестувати українцям влітку 2025 року. На думку фахівця, оптимальним рішенням буде диверсифікувати свій портфель, тобто поділити заощадження на кілька іноземних валют.

"Я рекомендую тримати гроші в різних валютах. Є загальна тенденція на послаблення долара. Однак ми не спостерігаємо його піке, тому відсоток долара в загальному переліку заощаджень можна зменшити. Але не набагато, відсотків на 20", — уточнив Несходовський.

Натомість євро взагалі немає сенсу купувати цього літа, бо його вартість почне знижуватися ближче до осені. Як альтернатива — українці можуть вкластися в облігації внутрішньої державної позики, які пропонують громадянам дохідність 14-15% річних.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Україна поки не готова до повноцінного переходу на євро. Це питання стане актуальним лише після вступу до Європейського Союзу. І навіть тоді держава отримає перехідний період, упродовж якого поступово замінюватиме національну валюту.

Також ми писали, що українцям не варто купувати чи продавати долари на чорному ринку. Невелика курсова вигода може обернутися серйозними проблемами, адже приватні особи далеко не завжди ведуть діяльність легально.