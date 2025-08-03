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Главная Экономика Доллар может показать характер — что будет с курсом в августе

Доллар может показать характер — что будет с курсом в августе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 08:10
Курс доллара может перейти психологическую границу — чего ждать в августе 2025
Банкнота 1 доллар. Фото: Pexels

Официальный курс гривны к доллару уже шесть месяцев не пересекает психологическую отметку 42 грн/долл. Но тенденции валютного рынка могут привести к удорожанию уже в августе 2025 года. Такая вероятность существует, учитывая ослабление евро в паре с долларом в конце июля.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса доллара в августе.

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Что будет с курсом доллара в августе

В последний летний месяц 2025 года официальный курс гривны к доллару перешел с показателем 41,71 грн/долл., согласно расчету Национального банка Украины. Зато в валютной паре доллар-евро американская валюта укрепилась до 1,14 в противовес 1,18 еще в воскресенье, 27 июля.

Экономист убежден, что в августе курс доллара будет зависеть от реакции инвесторов на решение Федеральной резервной системы США оставить процентную ставку на прежнем уровне — 4,25-4,5%. Скорее всего, весомых колебаний показателей не будет, учитывая, что ФРС удерживает ставку с декабря 2024 года.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"После согласования Трампом и ЕС пошлины 15% на импорт из Европы и обязательств по покупке товаров из США в ЕС (энергетика плюс войско), курс доллара укрепился с 1,18 до 1,14 долл./евро. Если это продолжится в августе, то стоит ожидать переход доллара к отметке 42-42,50 грн/евро", — констатировал Даниил Монин.

С другой стороны, если европейская валюта снова укрепится, то НБУ в дальнейшем будет держать курс доллара ниже уровня 42 грн. Нужно следить за ситуацией на мировом финансовом рынке и наблюдать, как себя поведет доллар в валютной паре с евро.

Стоит ли покупать доллары для сбережений

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, в какую валюту лучше инвестировать украинцам летом 2025 года. По мнению специалиста, оптимальным решением будет диверсифицировать свой портфель, то есть поделить сбережения на несколько иностранных валют.

"Я рекомендую держать деньги в разных валютах. Есть общая тенденция на ослабление доллара. Однако мы не наблюдаем его пике, поэтому процент доллара в общем перечне сбережений можно уменьшить. Но не намного, процентов на 20", — уточнил Несходовский.

Зато евро вообще нет смысла покупать этим летом, ведь его стоимость начнет снижаться ближе к осени. Как альтернатива — украинцы могут вложиться в облигации внутреннего государственного займа, которые предлагают гражданам доходность 14-15% годовых.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Украина пока не готова к полноценному переходу на евро. Этот вопрос станет актуальным только после вступления в Европейский Союз. И даже тогда государство получит переходный период, в течение которого будет постепенно заменять национальную валюту.

Также мы писали, что украинцам не стоит покупать или продавать доллары на черном рынке. Небольшая курсовая выгода может обернуться серьезными проблемами, ведь частные лица далеко не всегда ведут деятельность легально.

НБУ курс валют курс доллара доллар обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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