Одна з валют може втратити чотири нулі — що готуються зробити з купюрами

Валюта Ірану. Фото: Pexels

В Ірані хочуть зменшити номінал національної валюти, позбувшись чотирьох нулів. Станом на 2025 рік в обігу перебувають банкноти 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 та 100 000 ріалів. Після зміни одна одиниця валюти буде еквівалентна 10 000 ріалів у поточному вираженні.

Про це розповіло видання Financial Times.

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Навіщо потрібна реформа валюти

Через велику кількість міжнародних санкцій, роль Ірану в геополітичних відносинах, війну з Ізраїлем та інші фактори ріал ослаб по відношенню до американського долара. Ізоляція від світової банківської системи призвела до значної девальвації національної валюти: станом на 5 серпня 2025 року 1 ріал коштує 0,000024 дол.

"Запропоноване зменшення кількості цифр має на меті спростити фінансові розрахунки та бухгалтерський облік, а також знизити витрати на друк банкнот", — йдеться у повідомленні FT.

На розгляд економічного комітет парламенту Ірану представили законопроєкт про реденомінацію ріала. Пропозицію схвалили, тож наступним кроком буде офіційне подання законопроєкту в парламент і рішення Ради вартових — конституційного органу країни.

За уточненням голови економічного комітету Шамседдіна Хоссейні, валюта після нововведення носитиме аналогічну назву, але з номіналу зникнуть чотири нулі. Тобто 1 ріал стане еквівалентним поточній банкноті у 10 000 ріалів.

Що відбувається з курсом іранського ріала

Згідно з даними Forbes, національна валюта Ірану вважається найдешевшою у світі. Наприклад, аби купити 1 гривню, знадобиться 1010,07 ріалів. А номінал 1 долар еквівалентний 42 125 ріалам. На чорному ринку курсова різниця буде ще суттєвішою.

"Падіння вартості можна пояснити різними факторами. Після завершення Ісламської революції 1979 року іноземні інвестори покинули країну. Ядерна програма та ірано-іракська війна також відіграли значну роль, спричинивши фінансові труднощі та інші політичні заворушення", — розповіли в Forbes.

У прогнозі Mid Forex йдеться, що курс іранського ріала до американського долара в середньостроковій перспективі може сягнути 45 000. І це протягом найближчих п’яти років. Через 10 років, на думку аналітиків, 1 долар може коштувати 48 000 ріалів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, долар може подорожчати у серпні 2025 року на тлі послаблення євро у валютній парі. Тоді українці побачать оновлені курсові показники, які перетнуть психологічну межу 42 грн/дол. Натомість євро може відчутно подешевшати найближчим часом.

Також ми писали, з якими купюрами долара і євро можуть виникнути проблеми в українців. Обмін ускладнюється роком випуску валют і станом банкнот. Слід позбутися старої готівки і продати купюри з ознаками незначного зношення.