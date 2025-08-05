Одна из валют может потерять четыре нуля — что готовятся сделать с купюрами

Валюта Ирана. Фото: Pexels

В Иране хотят уменьшить номинал национальной валюты, избавившись от четырех нулей. По состоянию на 2025 год в обращении находятся банкноты 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 риалов. После изменения одна единица валюты будет эквивалентна 10 000 риалов в текущем выражении.

Об этом рассказало издание Financial Times.

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Из-за большого количества международных санкций, роли Ирана в геополитических отношениях, войны с Израилем и других факторов риал ослаб по отношению к американскому доллару. Изоляция от мировой банковской системы привела к значительной девальвации национальной валюты: по состоянию на 5 августа 2025 года 1 риал стоит 0,000024 долл.

"Предложенное уменьшение количества цифр имеет целью упростить финансовые расчеты и бухгалтерский учет, а также снизить расходы на печать банкнот", — говорится в сообщении FT.

На рассмотрение экономического комитета парламента Ирана представили законопроект о реденоминации риала. Предложение одобрили, поэтому следующим шагом будет официальное представление законопроекта в парламент и решение Совета стражей — конституционного органа страны.

По уточнению председателя экономического комитета Шамседдина Хоссейни, валюта после нововведения будет носить аналогичное название, но из номинала исчезнут четыре нуля. То есть 1 риал станет эквивалентным текущей банкноте в 10 000 риалов.

Что происходит с курсом иранского риала

Согласно данным Forbes, национальная валюта Ирана считается самой дешевой в мире. Например, чтобы купить 1 гривну, понадобится 1010,07 риалов. А номинал 1 доллар эквивалентен 42 125 риалам. На черном рынке курсовая разница будет еще существеннее.

"Падение стоимости можно объяснить различными факторами. После завершения Исламской революции 1979 года иностранные инвесторы покинули страну. Ядерная программа и ирано-иракская война также сыграли значительную роль, вызвав финансовые трудности и другие политические беспорядки", — рассказали в Forbes.

В прогнозе Mid Forex говорится, что курс иранского риала к американскому доллару в среднесрочной перспективе может достичь 45 000. И это в течение ближайших пяти лет. Через 10 лет, по мнению аналитиков, 1 доллар может стоить 48 000 риалов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доллар может подорожать в августе 2025 года на фоне ослабления евро в валютной паре. Тогда украинцы увидят обновленные курсовые показатели, которые пересекут психологическую границу 42 грн/долл. Зато евро может ощутимо подешеветь в ближайшее время.

Также мы писали, с какими купюрами доллара и евро могут возникнуть проблемы в украинцев. Обмен осложняется годом выпуска валют и состоянием банкнот. Следует избавиться от старой наличности и продать купюры с признаками незначительного износа.