Финансовая подушка — с какой суммой в гривне можно купить доллары

Финансовая подушка — с какой суммой в гривне можно купить доллары

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:05
Безопасная покупка долларов в Украине — какую сумму сначала надо собрать в гривне
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Прежде чем заниматься покупкой долларов, украинцы должны накопить достаточную сумму в национальной валюте. Без наличия "финансовой подушки" формирование сбережений в любой валюте — это процесс с высоким риском, особенно в нестабильных условиях полномасштабной войны.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, какую сумму в гривнах надо иметь, чтобы покупать доллары.

Читайте также:

Когда не стоит покупать доллары

В любой момент геополитические сдвиги могут привести к серьезным курсовым колебаниям на валютном рынке. Украинцы столкнулись с резким подорожанием доллара из-за вторжения России в 2022 году. А с марта 2025-го неожиданно вырос курс евро, потому что США установили высокие импортные тарифы для Европейского Союза.

Чтобы не потерять валютные сбережения из-за непрогнозируемых факторов, следует с осторожностью подходить к покупке долларов/евро. Не рекомендуется начинать накопление купюр иностранной валюты без наличия по крайней мере минимальной "финансовой подушки".

Иными словами, сначала надо собрать определенную сумму в гривне, дабы не волноваться, что завтра не хватит денег на покрытие повседневных нужд. Возникает вопрос, какой суммы накопления будет достаточно, чтобы пойти в обменник за долларами?

"Нормальная подушка — это доходы гражданина ориентировочно за три месяца. Если внезапно его увольняют, то должно быть примерно на три месяца денег, чтобы в течение этого времени искать другие источники дохода. При наличии такой подушки можно заниматься покупкой иностранной валюты или пробовать другие рисковые способы заработка", — ответил Алексей Плотников.

Допустим, регулярный доход украинца составляет 20 000 грн/мес. Он должен отложить "на черный день" минимум 60 000 грн, а остальные накопления может инвестировать в доллары или евро. С таким подходом к покупке валюты можно быть уверенным, что в случае неблагонадежной ситуации не придется резко продавать валюту в поисках денег для повседневного использования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать далеко не все купюры доллара. В обменниках и банках не принимают фальшивую валюту, значительно поврежденную и выпущенную до 1914 года. Наличные старого образца — 1996-2003 годов — тоже часто отказываются покупать.

Также мы писали, что новые импортные пошлины США вызвали укрепление доллара. Валюта выросла на 2,5% относительно других основных (евро, иены, франка и канадского доллара) и достигла самого высокого уровня с мая 2025 года. Но ситуация может оказаться краткосрочной.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
