Деякі купюри євро стали непотрібними навіть в ЄС — що з ними не так

Купюри євро в руці. Фото: Freepik

Всі купюри євро, що перебувають в обігу та не мають ознак підроблення/зношення, вважаються дійсним платіжним засобом. Але на практиці один номінал валюти рідко приймають для розрахункових операцій. Таких банкнот намагаються уникати в супермаркетах, обмінниках і закладах харчування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який номінал євро став непотрібним навіть в ЄС.

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Що не так із номіналом 500 євро

Першу серію банкнот євро випустили в далекому 2002 році. Тоді вся лінійка складалася з семи номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Станом на 2025 рік в обігу залишилося небагато купюр старого зразка, бо їх поступово замінили другою серією під назвою "Європа".

Нова готівка отримала покращені елементи захисту та збільшений термін експлуатації. Проте кількість номіналів зменшили до шести: від друку 500 євро повністю відмовилися. Перші банкноти почали виводити в обіг у 2013 році, всю серію завершили у травні 2019-го, коли випустили купюри 100 і 200 євро.

"Номінал 500 євро не включили в серію "Європа". Але всі надруковані раніше банкноти завжди зберігатимуть свою вартість і можуть бути обмінені в будь-якому національному банку Єврозони", — йдеться на офіційному сайті Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Причина відмови пов’язана з активізацією фальшивомонетників, які найбільше підробляли саме номінал 500 євро. В ЄЦБ вирішили поступово вилучати купюри з обігу, аби боротися з тероризмом, мафією, корупцією, хабарями та ухиленням від сплати податків.

Купюра номіналом 500 євро. Фото: кадр із відео

Чи можна обміняти 500 євро

Юридично номінал залишається дійсним платіжним засобом, але фактично його часто відмовляються прийняти для розрахунку. В більшості випадків працівники магазинів, супермаркетів, закладів харчування та обмінників у ЄС категорично проти забирати для оплати банкноти 500 євро.

Фінансовим установам у всьому світі заборонено відмовляти клієнтам, які прийшли замінити купюри великого номіналу. Українцям варто зважати на особливий статус цієї готівки при підготовці до поїздки в Європу. Краще заздалегідь розміняти 500 євро в банку на дрібніші номінали, аби уникнути проблем у майбутньому.

Дизайн купюр не змінювали. Вони містять графічне зображення фрагмента стіни з вікном на аверсі та карту Європи з контурами вантового моста на реверсі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Польща і Франція посварилися через новий дизайн купюр номіналом 20 євро. Країни не змогли домовитися, як правильно написати повне ім’я видатної науковиці Марії Склодовської-Кюрі. Запропонований варіант викликав обурення Польщі.

Також ми писали, що з 2027 року в ЄС діятиме заборона на готівкові розрахунки понад 10 000 євро, а при оплаті від 3 000 євро вимагатимуть паспорт. Обмеження запровадять у всіх країнах союзу, а підвищити ліміт буде неможливо.