Некоторые купюры евро стали ненужными даже в ЕС — что с ними не так

Купюры евро в руке. Фото: Freepik

Все купюры евро, находящиеся в обращении и не имеющие признаков подделки/износа, считаются действительным платежным средством. Но на практике один номинал валюты редко принимают для расчетных операций. Таких банкнот стараются избегать в супермаркетах, обменниках и заведениях питания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой номинал евро стал ненужным даже в ЕС.

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Что не так с номиналом 500 евро

Первую серию банкнот евро выпустили в далеком 2002 году. Тогда вся линейка состояла из семи номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. По состоянию на 2025 год в обращении осталось немного купюр старого образца, поскольку их постепенно заменили второй серией под названием "Европа".

Новая наличность получила улучшенные элементы защиты и увеличенный срок эксплуатации. Однако количество номиналов уменьшили до шести: от печати 500 евро полностью отказались. Первые банкноты начали выводить в обращение в 2013 году, всю серию завершили в мае 2019-го, когда выпустили купюры 100 и 200 евро.

"Номинал 500 евро не включили в серию "Европа". Но все напечатанные ранее банкноты всегда будут сохранять свою стоимость и могут быть обменены в любом национальном банке Еврозоны", — говорится на официальном сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Причина отказа связана с активизацией фальшивомонетчиков, которые больше всего подделывали именно номинал 500 евро. В ЕЦБ решили постепенно изымать купюры из обращения, дабы бороться с терроризмом, мафией, коррупцией, взятками и уклонением от уплаты налогов.

Купюра номиналом 500 евро. Фото: кадр из видео

Можно ли обменять 500 евро

Юридически номинал остается действительным платежным средством, но фактически его часто отказываются принять для расчета. В большинстве случаев работники магазинов, супермаркетов, заведений питания и обменников в ЕС категорически против забирать для оплаты банкноты 500 евро.

Финансовым учреждениям во всем мире запрещено отказывать клиентам, которые пришли заменить купюры крупного номинала. Украинцам стоит учитывать особый статус этой наличности при подготовке к поездке в Европу. Лучше заранее разменять 500 евро в банке на более мелкие номиналы, чтобы избежать проблем в будущем.

Дизайн купюр не меняли. Они содержат графическое изображение фрагмента стены с окном на аверсе и карту Европы с контурами вантового моста на реверсе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Польша и Франция поссорились из-за нового дизайна купюр номиналом 20 евро. Страны не смогли договориться, как правильно написать полное имя выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри. Предложенный вариант вызвал возмущение Польши.

Также мы писали, что с 2027 года в ЕС будет действовать запрет на наличные расчеты более 10 000 евро, а при оплате от 3 000 евро будут требовать паспорт. Ограничения введут во всех странах союза, а повысить лимит невозможно.