В ЄС стане важче розраховуватись готівкою — коли з'являться ліміти

Жінка тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Без декларування, можна взяти з собою за кордон готівку на суму, яка не перевищує ліміт у 10 000 євро. Однак невдовзі в Європі з'являться нові обмеження, про які слід знати українцям.

Про те, які готівкові обмеження з'являться в ЄС та коли відбудуться ці зміни, повідомляє інформаційний портал Польщі "inPoland".

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Які обмеження на готівкові розрахунки запровадять в ЄС

З 2027 року в країнах Європейського Союзу діятиме заборона на готівкові розрахунки, що перевищують 10 000 євро. Якщо сума операції становитиме понад 3 000 євро, покупець повинен буде пред’явити документ, що посвідчує особу.

Ліміт у 10 000 євро або еквівалент у національній валюті буде обов’язковим для всіх країн ЄС. Держави-члени зможуть встановлювати нижчий поріг, але підвищувати його заборонено.

Рішення ухвалили після погодження між Радою ЄС та Європарламентом. Це означає, що з 2027 року купити автомобіль вартістю понад 10 тисяч євро готівкою вже не вдасться.

Де діятиме посилений контроль

Ідентифікація при готівкових розрахунках від 3 000 до 10 000 євро буде потрібна в таких сферах:

казино;

торгові підприємства;

агентства з нерухомості;

продаж предметів розкоші;

банки та фінансові компанії;

установи з управління активами.

Нові правила поширюються і на цифрові активи. Криптобіржі та оператори гаманців будуть зобов’язані перевіряти особу клієнта. Для криптооперацій верифікація стане обов’язковою вже від 1000 євро.

Які ліміти діють в Польщі у 2025 році

У Польщі вже діє правило для бізнесу: готівкові платежі понад 15 000 злотих (близько 3 380 євро або 169 688 грн) заборонені — такі операції проводять лише безготівково. Після змін у ЄС, у Польщі також вимагатимуть посвідчення особи при платежах понад 3000 євро.

Раніше ми писали, що деякі доларові та єврові банкноти можуть стати проблемою для українців на кордоні. Порушення правил загрожує штрафами, конфіскацією грошей чи навіть ув’язненням — залежно від ситуації.

Також ми розповідали, що під час подорожей за кордон варто пам’ятати про норми декларування готівки. Незнання цих вимог часто призводить до вилучення коштів і значних штрафів.