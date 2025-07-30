В ЕС станет труднее рассчитываться наличными — когда появятся лимиты

Женщина держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Без декларирования, можно взять с собой за границу наличные на сумму, которая не превышает лимит в 10 000 евро. Однако вскоре в Европе появятся новые ограничения, о которых следует знать украинцам.

О том, какие наличные ограничения появятся в ЕС и когда произойдут эти изменения, сообщает информационный портал Польши "inPoland".

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Какие ограничения на наличные расчеты введут в ЕС

С 2027 года в странах Европейского Союза будет действовать запрет на наличные расчеты, превышающие 10 000 евро. Если сумма операции составит более 3 000 евро, покупатель должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Лимит в 10 000 евро или эквивалент в национальной валюте будет обязательным для всех стран ЕС. Государства-члены смогут устанавливать более низкий порог, но повышать его запрещено.

Решение приняли после согласования между Советом ЕС и Европарламентом. Это означает, что с 2027 года купить автомобиль стоимостью более 10 тысяч евро наличными уже не удастся.

Где будет действовать усиленный контроль

Идентификация при наличных расчетах от 3 000 до 10 000 евро будет нужна в таких сферах:

казино;

торговые предприятия;

агентства по недвижимости;

продажа предметов роскоши;

банки и финансовые компании;

учреждения по управлению активами.

Новые правила распространяются и на цифровые активы. Криптобиржи и операторы кошельков будут обязаны проверять личность клиента. Для криптоопераций верификация станет обязательной уже от 1 000 евро.

Какие лимиты действуют в Польше в 2025 году

В Польше уже действует правило для бизнеса: наличные платежи более 15 000 злотых (около 3 380 евро или 169 688 грн) запрещены — такие операции проводят только по безналу. После изменений в ЕС, в Польше также будут требовать удостоверение личности при платежах свыше 3 000 евро.

Ранее мы писали, что некоторые долларовые и евровые банкноты могут стать проблемой для украинцев на границе. Нарушение правил грозит штрафами, конфискацией денег или даже заключением — в зависимости от ситуации.

Также мы рассказывали, что во время путешествий за границу стоит помнить о нормах декларирования наличных денег. Незнание этих требований часто приводит к изъятию средств и значительным штрафам.