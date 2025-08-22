Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Посилене покарання за незаконний виїзд — до чого готуватися

Посилене покарання за незаконний виїзд — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:33
Незаконний перетин кордону — як хочуть карати українців за втечу під час війни
Прикордонник біля пункту пропуску. Фото: ДПСУ/Facebook

До Верховної Ради подали законопроєкт №13673 щодо посилення відповідальності за незаконний виїзд з України та порушення строку перебування за кордоном. У разі його схвалення громадян почнуть штрафувати на великі суми або позбавляти волі на кілька років.

Про це йдеться в проєкті закону, опублікованому на офіційному сайті ВРУ.

Реклама
Читайте також:

Кримінальна відповідальність за незаконний виїзд

Перетин кордону в забороненому місці, без необхідних документів або з підробленим паспортом, без дозволу відповідних органів влади, а також умисне пошкодження пунктів пропуску і порушення строку перебування за межами України — за такі порушення наших громадян хочуть притягувати до кримінальної відповідальності.

Законопроєкт №13673 передбачає такі покарання:

  • штраф від 119 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років — за перетин кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану поза пунктом пропуску, без документів, із фальшивими документами, без дозволу органів влади;
  • штраф від 17 000 до 85 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років, або обмеження волі на такий самий термін — за умисне перешкоджання будівництву, знищення/пошкодження інженерно-технічних або фортифікаційних споруд, пунктів пропуску через державний кордон;
  • штраф від 34 000 до 51 000 грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років — за умисне порушення призовником, військовозобов'язаним або резервістом встановленого строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Також документом передбачені випадки, які звільняють українців від кримінальної відповідальності за вказані порушення. Станом на серпень 2025 року незаконний перетин державного кордону карається лише адміністративним штрафом за статтею 204-1 КУпАП.

"Проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується", — зазначили автори законопроєкту в пояснювальній записці.

Зауважимо, запропоновані нововведення направили на розгляд уповноваженого комітету. Документ ще повинен пройти два читання у Верховній Раді, після чого його направлять на підпис президенту Володимиру Зеленському. Не виключено, що за період розгляду якісь норми зазнають змін.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити за кордон будь-яку суму готівки, але доведеться задекларувати кошти. Така вимога діє на валюту понад 10 000 євро в еквіваленті. За приховування готівки громадянам загрожує великий штраф.

Також ми писали, що на кордоні інколи перевіряють платоспроможність іноземців. Потрібно показати мінімальну суму, лише тоді людину пропустять. Наприклад, для поїздки в Польщу треба мати 300 злотих на подорож до чотирьох днів.

кордон штрафи законопроєкт покарання виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації