Мінімальна сума для виїзду — скільки грошей треба мати українцям на кордоні з ЄС

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Українці не можуть уникнути перевірок на кордоні, бо потрібно пройти митний і паспортний контролі. Нерідко іноземців змушують довести свою платоспроможність, тобто підтвердити наявність достатньої суми для перебування в іншій державі. Мінімальні обсяги готівки відрізняються залежно від країни ЄС.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Мінімальні суми для перетину кордону

Така перевірка не є обов’язковою, прикордонники на власний розсуд вирішують, кого запитати про наявність коштів для перебування. Це дозволяє переконатися, що в іноземця не виникне фінансових проблем під час подорожі. Залежно від того, в якому місці відбувається виїзд з України, мінімальні суми змінюються.

Польський кордон

За інформацією на спеціалізованому порталі Migrant Info, необхідно мати 300 злотих для поїздки тривалістю до чотирьох днів і 75 злотих на кожну добу перебування, якщо мандрівка триватиме понад чотири дні. Плюс окремо враховується вартість квитка додому в разі його відсутності на момент виїзду.

Угорський кордон

В пункті пропуску достатньо підтвердити наявність мінімум 1000 угорських форинтів (близько 2,5 євро) на кожен день перебування. Можна показати готівку, банківську виписку про стан рахунку (якщо всі гроші на картці), квитанцію з банкомата, актуальну на дату виїзду, і документи про бронювання житла.

Словацький кордон

Набагато вищий рівень платоспроможності вимагають прикордонники Словаччини. На кожен день запланованого перебування потрібно запасти мінімум 56 євро. Виходить, аби іноземцеві дозволили в’їхати на територію країни для п’ятиденної подорожі, він має назбирати близько 280 євро.

Румунський кордон

Для в’їзду в Румунію не доведеться підтверджувати фінансову платоспроможність. Законодавство сусідньої країни не встановило мінімальну суму, яку необхідно пред’явити прикордонникам як доказ свого матеріального становища. Однак може знадобитися довідка про бронювання житла чи банківська виписка.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, прикордонники Польщі зможуть штрафувати українців за неправомірне фотографування пунктів пропуску. Розмір фінансової санкції — 10 000 злотих. Стягнення штрафу буде можливим безпосередньо на кордоні.

Також ми писали, що в Україні відсутні штрафи за перебування за кордоном після завершення відстрочки, якщо про місцеперебування повідомлено ТЦК і повістки не надходили. У разі ігнорування повісток чоловіку можуть виписати штраф від 17 000 грн.