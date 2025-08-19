Минимальная сумма для выезда — сколько денег надо иметь украинцам на границе с ЕС

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Украинцы не могут избежать проверок на границе, поскольку должны пройти таможенный и паспортный контроли. Нередко иностранцев заставляют доказать свою платежеспособность, то есть подтвердить наличие достаточной суммы для пребывания в другом государстве. Минимальные объемы наличных отличаются в зависимости от страны ЕС.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег надо иметь на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Минимальные суммы для пересечения границы

Такая проверка не является обязательной, пограничники по своему усмотрению решают, кого спросить о наличии средств для пребывания. Это позволяет убедиться, что в иностранца не возникнет финансовых проблем во время путешествия. В зависимости от того, в каком месте происходит выезд из Украины, минимальные суммы меняются.

Польская граница

По информации на специализированном портале Migrant Info, необходимо иметь 300 злотых для поездки продолжительностью до четырех дней и 75 злотых на каждые сутки пребывания, если путешествие продлится более четырех дней. Плюс отдельно учитывается стоимость билета домой в случае его отсутствия на момент выезда.

Венгерская граница

В пункте пропуска достаточно подтвердить наличие минимум 1000 венгерских форинтов (около 2,5 евро) на каждый день пребывания. Можно показать наличные, банковскую выписку о состоянии счета (если все деньги на карте), квитанцию из банкомата, актуальную на дату выезда, и документы о бронировании жилья.

Словацкая граница

Гораздо более высокий уровень платежеспособности требуют пограничники Словакии. На каждый день запланированного пребывания нужно найти минимум 56 евро. Получается, чтобы иностранцу разрешили въехать на территорию страны для пятидневного путешествия, он должен собрать около 280 евро.

Румынская граница

Для въезда в Румынию не придется подтверждать финансовую платежеспособность. Законодательство соседней страны не установило минимальную сумму, которую необходимо предъявить пограничникам в качестве доказательства своего материального положения. Однако может понадобиться справка о бронировании жилья или банковская выписка.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пограничники Польши смогут штрафовать украинцев за неправомерное фотографирование пунктов пропуска. Размер финансовой санкции — 10 000 злотых. Взыскание штрафа будет возможным непосредственно на границе.

Также мы писали, что в Украине отсутствуют штрафы за пребывание за границей после завершения отсрочки, если о местонахождении сообщено ТЦК и повестки не поступали. В случае игнорирования повесток мужчине могут выписать штраф от 17 000 грн.