Перевірки на кордоні — за що українців у Польщі зможуть штрафувати на 10 000 злотих

Перевірки на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Перетинаючи державний кордон, варто боятися не лише митних перевірок і паспортного контролю, але й потенційного порушення правил. Українців у Польщі зможуть штрафувати на значну суму за невинну дію — фотографування критичної інфраструктури.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі inPoland.

За що будуть карати на кордоні

В Польщі набрала чинності постанова Міністерства національної оборони, яка заборонила несанкціоноване фотографування об’єктів критичної інфраструктури. З цієї нагоди Міністерство внутрішніх справ та адміністрації про дрібні правопорушення підготувало відповідний проєкт змін, що розширює повноваження прикордонників.

Виїзд з України може затьмаритися великим штрафом. Поки що правка не входить до переліку порушень, за які передбачено накладання фінансової санкції, але згодом ситуація зміниться. Як тільки проєкт змін затвердять, співробітники прикордонної служби отримають повноваження штрафувати українців за фотографування/відеозйомку навколишньої інфраструктури.

Це стосується навіть пунктів перетину кордону. Звичайна світлина, яка слугуватиме пам’яттю про поїздку в Польщу, стане причиною втрати великої суми. Водночас такі об’єкти повинні маркуватися знаком "Заборонено фотографувати", інакше штрафи будуть неправомірними.

Скільки доведеться віддати на кордоні

Фіксування критичної інфраструктури без спеціального дозволу — це порушення закону, яке тягне за собою адміністративну відповідальність. Недотримання вимоги може коштувати українцям до 10 000 злотих, або понад 110 000 грн. Згідно з запропонованими змінами, прикордонникам дозволять стягувати кошти безпосередньо на місці.

Передбачається, що це дозволить співробітникам оперативно реагувати на порушення без залучення представників інших служб. Накладання великої санкції нібито має підвищити ефективність захисту польського кордону. Тому нашим громадянам варто слідкувати за своїми діями під час перебування в пункті пропуску.

Нагадаємо, українцям можуть відмовити в перетині кордону з Польщею в разі виникнення проблем із валютою. Громадяни повинні декларувати великі суми готівки і мати достатньо коштів на весь період перебування за кордоном.

Також ми писали, що українцям варто уважно стежити за нормами ввезення товарів, аби уникнути проблем із митницею. Основне правило — дозволено транспортувати лише безпечні речі у встановлених межах вартості та ваги.