Проверки на границе — за что украинцев в Польше смогут штрафовать на 10 000 злотых

Проверки на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Пересекая государственную границу, нужно бояться не только таможенных проверок и паспортного контроля, но и потенциального нарушения правил. Украинцев в Польше смогут штрафовать на значительную сумму за безобидное действие — фотографирование критической инфраструктуры.

Об этом говорится на специализированном портале inPoland.

Реклама

Читайте также:

За что будут наказывать на границе

В Польше вступило в силу постановление Министерства национальной обороны, которое запретило несанкционированное фотографирование объектов критической инфраструктуры. По этому случаю Министерство внутренних дел и администрации о мелких правонарушениях подготовило соответствующий проект изменений, расширяющий полномочия пограничников.

Выезд из Украины может омрачиться большим штрафом. Пока что правка не входит в перечень нарушений, за которые предусмотрено наложение финансовой санкции, но впоследствии ситуация изменится. Как только проект изменений утвердят, сотрудники пограничной службы получат полномочия штрафовать украинцев за фотографирование/видеосъемку окружающей инфраструктуры.

Это касается даже пунктов пересечения границы. Обычная фотография, служащая памятью о поездке в Польшу, станет причиной потери крупной суммы. В то же время такие объекты должны маркироваться знаком "Запрещено фотографировать", иначе штрафы будут неправомерными.

Сколько придется отдать на границе

Фиксирование критической инфраструктуры без специального разрешения — это нарушение закона, которое влечет за собой административную ответственность. Несоблюдение требования может стоить украинцам до 10 000 злотых, или более 110 000 грн. Согласно предложенным изменениям, пограничникам позволят взимать средства непосредственно на месте.

Предполагается, что это позволит сотрудникам оперативно реагировать на нарушения без привлечения представителей других служб. Наложение большой санкции якобы должно повысить эффективность защиты польской границы. Поэтому нашим гражданам стоит следить за своими действиями во время пребывания в пункте пропуска.

Напомним, украинцам могут отказать в пересечении границы с Польшей в случае возникновения проблем с валютой. Граждане должны декларировать крупные суммы наличных и иметь достаточно денег на весь период пребывания за границей.

Также мы писали, что украинцам стоит внимательно следить за нормами ввоза товаров, дабы избежать проблем с таможней. Основное правило — разрешено транспортировать только безопасные вещи в установленных пределах стоимости и веса.